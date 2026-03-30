    • 30 de marzo de 2026 - 18:31

    Nena de 12 años embarazada en San Juan: la víctima sigue internada y hay un detenido del círculo familiar

    La nena permanece hospitalizada mientras avanza la investigación por abuso sexual. La UFI ANIVI ya tiene un detenido.

    Hay una persona detenida por el grave caso de la nena de 12 años, que quedó embarazada tras ser violada. Imagen ilustrativa

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    El caso de la nena de 12 años embarazada que extremece a San Juan

    Fuentes judiciales confirmaron que la causa se inició hace aproximadamente una semana, a partir de una denuncia realizada por el equipo técnico del Ministerio de Educación. El caso salió a la luz en una escuela sanjuanina, cuando la alumna se descompensó durante la jornada escolar.

    Según trascendió, en ese contexto la menor manifestó ante sus docentes que estaba embarazada y que ya se lo había contado previamente a su madre, quien no le habría creído. A partir de esa revelación, la institución activó los protocolos correspondientes, dando intervención a las autoridades judiciales y sanitarias.

    Tras la denuncia, se desplegó un abordaje integral con participación de profesionales médicos, psicólogos, la asesora de menores y organismos de la Dirección de Niñez. La niña fue trasladada a un centro de salud, donde permanece internada. El último viernes se le practicó la interrupción del embarazo.

    En relación al avance de la causa, las fuentes del caso explicaron que existe un sospechoso detenido, del círculo íntimo familiar, pero remarcaron que la investigación continúa en etapa de recolección de pruebas.

    También indicaron que aún no se ha podido tomar testimonio a la víctima debido a su estado de salud.

    La investigación sin precedentes

    En febrero de 2026, ANIVI logró la condena de un joven que había violado y dejado embarazada a su hermana de 12 años en Rawson. El imputado, que no se lo nombra para cuidar a la víctima, aceptó la culpa y mediante juicio abreviado obtuvo una pena de 10 años de cárcel.

    Dar con el joven no fue fácil. ANIVI llegó a hacer un procedimiento de prueba muy poco frecuentes en estos casos: exhumar el cadáver de una bebé para dar con el ADN del violador. Es que la denuncia del hecho fue realizada por una docente a partir de la confesión de la pequeña víctima que le dijo haber "tenido una pérdida".

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