    • 18 de marzo de 2026 - 08:38

    Hallan cráneos humanos en Córdoba: operativo policial y un macabro descubrimiento

    Son más de 10 cráneos y uno de ellos tenía un detalle en uno de los restos encendió la alarma de los investigadores.

    El operativo por narcotráfico derivó en un escalofriane hallazgo.&nbsp;

    El operativo por narcotráfico derivó en un escalofriane hallazgo. 

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    El Diario de Carlos Paz
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un operativo de la Policía Federal en Córdoba terminó con un hallazgo perturbador: restos óseos humanos, incluidos al menos 10 cráneos, en medio de una investigación por narcotráfico, por cultivo y venta ilegal de marihuana iniciada en julio de 2025.

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    El procedimiento fue ordenado por el Juzgado Federal N°1 y apuntó a un grupo vinculado a un grow shop. La División Antidrogas de la PFA realizó allanamientos en el local y en otros tres domicilios ubicados en zonas como Los Paraísos y Alta Córdoba.

    En los operativos se secuestraron 37 plantas en floración, 410 semillas envasadas al vacío, vaporizadores con THC-A —una variante más potente del THC— y bolsas con cogollos. Sin embargo, el foco de la investigación se amplió tras el hallazgo de los restos humanos.

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    Uno de los cráneos tenía incrustado un crucifijo y cera derretida. Creen que los usaban para hacer rituales.

    De acuerdo a los primeros análisis, los cráneos serían piezas laqueadas, habituales en ámbitos académicos como medicina, y al menos dos presentaban calotas serradas.

    El detalle de un cráneo que abrió una nueva línea de investigación

    Uno de los restos presentaba una particularidad que generó alarma: estaba cubierto con cera de vela blanca y negra y tenía un crucifijo metálico adherido en la frente.Además, los investigadores advirtieron que, por sus características, podría tratarse de un cráneo infantil, aunque este punto aún no fue confirmado oficialmente.

    La principal hipótesis es que los restos podrían haber sido comercializados en redes sociales para prácticas rituales, una línea que ahora es analizada en el expediente judicial.

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