Encontraron el cuerpo de un hombre flotando en el dique 3 de Puerto Madero este miércoles por la tarde . La Justicia investiga las circunstancias del hallazgo y la identidad de la víctima. Se cree que sería un hombre de 60 años aproximadamente.

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El hecho se produjo en la calle Cecilia Grierson 222, entre Pierina Dealessi y Olga Cossettini, cuando los Bomberos de la Ciudad visualizaron el cadáver. A partir de ese momento, se inició un operativo para retirarlo del agua.

En la zona, trabajan agentes de Prefectura Naval Argentina y de la Policía de la Ciudad, y se cerró la circulación en la escena del hallazgo para que se realicen las primeras pericias.

El titular del SAME contó que esta tarde recibieron una alerta sobre un hombre que se había tirado al dique. A partir de este momento, se enviaron dos unidades al lugar para colaborar con el operativo.

“Lamentablemente tuvimos que constatar su fallecimiento. Se trata de un hombre de aproximadamente 60 años” , informó en diálogo con TN.

Horroroso hallazgo de un cuerpo flotando en Puerto Madero: qué se sabe

Minutos después de las 17, los efectivos retiraron el cuerpo en una bolsa mortuoria como lo indica el protocolo y lo colocaron en una camioneta, que luego lo trasladará a la morgue judicial.

Los investigadores deberán esperar a los resultados de la autopsia para establecer la mecánica y la causa de la muerte, y determinar si efectivamente fue un suicidio o si hubo participación de terceros.

El caso similar y reciente en Puerto Madero

Un hecho similar ocurrió el 7 de febrero de este año, cuando Prefectura Naval Argentina encontró un cuerpo flotando en el dique 2 de Puerto Madero. En su momento, la trágica escena tuvo lugar a la altura de Pierina Dealessi al 1500.

Las primeras informaciones señalaron que se trataría de “un hombre calvo de gran contextura, vestido con colores blancos, claros”. También aseguran que el cuerpo tendría dos golpes en la cabeza.

Cómo sucede en estos casos, el cuerpo será trasladada a la morgue judicial para su identificación y establecer los motivos de la muerte. Mientras que, la Unidad Criminalista de la Policía de la Ciudad comenzó los trabajos para determinar cuáles fueron las circunstancias de su fallecimiento.