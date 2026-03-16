    • 16 de marzo de 2026 - 17:37

    Hurto en Easy: condenaron a un reincidente que intentó robar herramientas

    Un hombre fue condenado por hurto en grado de tentativa tras intentar robar herramientas de alto valor en un local Easy. Recibió dos meses de prisión efectiva.

    El intento de hurto ocurrió en un sector de herramientas de un comercio Easy. &nbsp;

    El intento de hurto ocurrió en un sector de herramientas de un comercio Easy.

     

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un intento de hurto terminó con una condena en San Juan. Rogelio Rodríguez fue sentenciado a dos meses de prisión efectiva, tras ser sorprendido cuando intentaba sustraer herramientas de un local Easy. La Justicia además declaró su reincidencia y mantuvo la prisión preventiva.

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    Imagen ilustrativa.-

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    Hurto en Easy: cómo fue el intento de robo

    El hecho ocurrió el 12 de marzo, alrededor de las 20, cuando el acusado fue detectado por el sistema de vigilancia del comercio. Según la investigación, Rodríguez fue observado por personal de vigilancia mientras recorría el sector de herramientas del local. En un momento, tomó un juego de tubos con llave francesa del estante inferior, cuyo valor de venta al público era de $121.941, y lo colocó dentro de un carrito de compras.

    Posteriormente comenzó a recorrer distintos pasillos del comercio, intentando aparentar una compra normal. Sin embargo, el monitoreo de cámaras detectó un movimiento sospechoso cuando ingresó al pasillo 20, donde se ubican los materiales eléctricos.

    Cuando salió de ese sector, las herramientas ya no estaban dentro del carrito, lo que alertó al personal de seguridad que seguía sus movimientos desde la sala de monitoreo.

    El intento de fuga y la detención

    Las cámaras mostraron que el sospechoso se tocaba reiteradamente la cintura, lo que llevó a los vigiladores a sospechar que había escondido el juego de tubos entre su ropa.

    El hombre continuó desplazándose por el comercio hasta llegar al sector de corralón o galpón de materiales, desde donde intentó dirigirse hacia un portón de ingreso sin sensores de seguridad, ubicado fuera del alcance directo de la garita de control.

    De acuerdo con la investigación, Rodríguez ya había evitado pasar por las cajas tanto del sector de ferretería como del corralón, lo que confirmaba la intención de retirarse sin pagar la mercadería.

    Intervención policial y causa judicial

    Cuando el acusado se dirigía hacia la salida, personal de seguridad lo interceptó en el sector del galpón. Tras una requisa, descubrieron que llevaba el juego de tubos oculto en la cintura, debajo de la remera.

    Ante esta situación, los empleados realizaron una aprehensión civil y dieron aviso al 911. Minutos después, efectivos de la Comisaría 27 llegaron al lugar y concretaron la detención del sospechoso.

    Luego del procedimiento, personal de la Unidad de Abordaje Territorial (UAT) intervino para reunir los elementos de prueba correspondientes y se informó del hecho a la fiscal de turno, Dra. Yanina Galante.

    Finalmente, el proceso judicial concluyó con un acuerdo de juicio abreviado, mediante el cual Rodríguez recibió una condena de dos meses de prisión efectiva por hurto en grado de tentativa, además de la declaración de reincidencia y la continuidad de la prisión preventiva.

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