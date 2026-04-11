    • 11 de abril de 2026 - 08:44

    Intentaron robar cables en el Velódromo de Pocito y terminaron detenidos: uno es menor

    Dos sujetos fueron sorprendidos en pleno intento de robo de cables en el Velódromo Vicente Chancay, en Pocito. Uno de los detenidos es menor de edad.

    Los dos sujetos intentaron robar cables del Velódromo Vicente Chancay.

    Los dos sujetos intentaron robar cables del Velódromo Vicente Chancay.

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    El episodio ocurrió cuando personal policial que cumplía servicio adicional en el lugar advirtió movimientos sospechosos. Al acercarse, detectaron a dos individuos manipulando cables de protodur conectados a una caja trifásica instalada sobre una pilastra dentro del complejo deportivo.

    De inmediato, los efectivos intervinieron y lograron aprehender a ambos en el lugar, evitando que concretaran el robo.

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    Uno de los detenidos fue identificado como Di Carlo, de 20 años, mientras que el segundo implicado es un menor de 16 años. Por disposición de la doctora Elba Mani, a cargo del Juzgado de Menores en turno, el adolescente fue trasladado al Centro de Admisión y Derivación (CAD).

    El caso quedó en manos de la UFI de Flagrancia, que instruye un legajo caratulado como robo agravado por la participación de un menor de edad en grado de tentativa.

    Las actuaciones continúan para determinar las responsabilidades de ambos implicados en el hecho.

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