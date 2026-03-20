La madre de la nena hallada cree que su desaparición fue un intento de robo porque "tenía el body al revés"

Tania, la mamá de E.P.L., la niña que estuvo desaparecida más de 20 horas en la ciudad cordobesa de Cosquín, habló con la prensa en la puerta de su casa donde aseguró que la desaparición de su hija fue un presunto intento de robo o secuestro, porque “tenía el body al revés y mal puesto”.

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Además de que pidió que la investigación continúe y la agradeció a todos los que colaboraron con la causa.

Con la menor en brazos y junto a su papá, Tania decidió hablar por primera vez después del hallazgo de su hija tras intensas horas de búsqueda y volvió a insistir que a su bebé se la llevaron, aunque no sabe quién pudo ser debido a que

Un dato revelador, que no había trascendido, es que el body gris que tenía puesto la pequeña al momento de su desaparición “estaba al revés y mal puesto” cuando la encontraron con vida en un descampado a 437 metros de su vivienda, lo que refuerza la hipótesis de que la menor pudo haber sido sustraída.

En este sentido, según supo la Agencia Noticias Argentinas, remarcó que mucha gente pasó por el lugar donde este jueves a la mañana se encontró a la pequeña y que nadie vio algún rastro o indicio de su hija.

“Esto no puede quedar así, quiero que se siga investigando. No sospecho de nadie, ni conozco a alguien que me haya querido hacer esta maldad”, sumó.

Aunque solicitó que continúe la pesquisa, Tania dijo estar “tranquila” con la labor de la fiscal Silvana Pen. A su vez, aprovechó para agradecerle a los vecinos y a la fuerza de seguridad por la labor.

Por último, manifestó tener “miedo”: “No se lo deseo a nadie. Cuiden a sus hijos, no se descuiden un segundo, porque lo que pasamos fue horrible. Ella es mi vida”.

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El comisario Lucas Brizuela, jefe del Comando de Acción Preventiva (CAP) de La Falda y parte del operativo, contó cómo fue el momento del hallazgo. “Vi el mapa del rastrillaje y pedí autorización para salir con cuatro motos a recorrer un sector”, explicó en diálogo con TN. Con él participaron el sargento ayudante Germán Luján, el sargento Claudio Siani, el sargento Franco Cabrera y el agente Lucas Badra, integrantes del Escuadrón Motorizado Enduro de Punilla Norte.

Según relató, los cinco efectivos ingresaron a una zona de vegetación cerrada y, en un momento, tomaron una decisión que resultó determinante: separarse para cubrir más terreno. Fue entonces cuando se produjo el hallazgo.

“Nos dividimos y en ese momento el sargento Cabrera la encuentra en un camino. Avisó de inmediato: ‘Jefe, la encontré, la encontré’”, recordó Brizuela. Y agregó: “Ella salió de la maleza de repente al camino cuando escuchó el ruido de las motos. Se quedó quietita, paralizada, pero no lloró”.