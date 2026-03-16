    • 16 de marzo de 2026 - 08:26

    Murió una familia entera en una accidente de tránsito

    Sucedió en Entre Ríos. Iban en una camioneta y se estrellaron contra un camión.

    Murió una familia entera en una accidente de tránsito

    Murió una familia entera en una accidente de tránsito

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    Una familia entera falleció tras un brutal impacto entre una camioneta y un camión en la Ruta Nacional 127 a la altura de la localidad de Bovril en la provincia de Entre Ríos. El accidente se produjo este sábado por la noche.

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    Tres de las víctimas fatales que se trasladaban en una Renault Duster murieron en el lugar por la fuerza del impacto, los cuales fueron identificados como Gustavo Landra (57), su esposa Analía Heit (43), y su hija Agostina (15).

    La cuarta víctima es el hijo menor del matrimonio, identificado como Bautista Landra (13), quien había sobrevivido al choque y trasladado de urgencia al Hospital San Roque de la ciudad de Paraná donde murió horas después.

    Por la fuerza del impacto, el tránsito de ese tramo de la Ruta 127 fue interrumpido de forma parcial durante varias horas durante se llevaron a cabo las pericias correspondientes.

    En el lugar del accidente se realizó un fuerte operativo que integró personal de la Policía de Entre Ríos, bomberos voluntarios e integrantes de la División Criminalística. La investigación del caso quedó en manos de la Fiscalía perteneciente a la ciudad de La Paz.

    La tragedia fue confirmada por el dirigente del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical (UCR), Jorge Landra, y hermano de Gustavo, mediante un comunicado en redes sociales. "La familia ha sufrido una tragedia", sostuvo.

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