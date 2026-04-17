Noche de caos: robaron una moto, asaltaron a una mujer y terminaron detenidos tras una persecución

Dos jóvenes de 23 y 25 años fueron detenidos en la noche del jueves tras protagonizar un violento raid delictivo que incluyó el robo de una moto, un arrebato a una mujer y amenazas con un arma, en distintos puntos de Rawson y Rivadavia , según indicaron fuentes policiales.

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El hecho ocurrió entre las 22:05 y las 23:10 de este jueves , y es investigado bajo la carátula de hurto simple, robo arrebato, robo agravado y amenazas en concurso real , con intervención de UFI Flagrancia .

Todo comenzó en calle Félix Aguilar, en jurisdicción de Subcomisaría Buenaventura Luna, donde los sospechosos sustrajeron una motocicleta Appia 150 c.c. amarilla .

Minutos más tarde, cerca de las 22:30, atacaron a una mujer en calle Rivera Indarte, en Villa San Juan, Rivadavia . La víctima llegaba a su casa cuando uno de los delincuentes la empujó al suelo y le robó un monedero con documentación y alrededor de 150 mil pesos . Tras el ataque, escaparon en la moto.

El hijo de la mujer los persiguió hasta Villa Estornell , donde los jóvenes abandonaron el rodado. Luego, la Policía lo encontró en Villa Hipódromo y procedió a su secuestro . En ese lugar, un vecino aportó un dato clave: uno de los sospechosos sería conocido como “Pachulo Reyes”.

La secuencia continuó a las 23:05 en calle Perona oeste, Villa Novoa, donde intentaron robarle el celular a una mujer identificada como Roxana Díaz. Uno de los delincuentes, que tenía un yeso en la mano, la amenazó con un arma y le exigió el teléfono. La víctima logró evitar el robo arrojando el celular dentro de su casa y pidiendo ayuda.

Minutos después, en Perona y Jáchal, el mismo joven volvió a amenazar, esta vez a un hombre que lo perseguía, al que le dijo: “Dejá de seguirme, te voy a matar”, mientras le apuntaba.

La fuga terminó en Barrio La Estación, donde el personal del Comando Radioeléctrico Sur los ubicó. Al notar la presencia policial, ambos escaparon por los techos, pero tras un operativo cerrojo, fueron finalmente reducidos.

Uno de ellos fue detenido en la vía pública, mientras que el segundo fue capturado dentro de una vivienda, luego de arrojar un objeto durante la huida. Ese elemento resultó ser un revólver, que posteriormente fue analizado por Criminalística y confirmado como arma de utilería.

WhatsApp Image 2026-04-17 at 12.04.12 El arma terminó siendo de utilería.

Durante el procedimiento, vecinos de la zona reaccionaron con hostilidad y agredieron al personal policial, lo que obligó a los efectivos a replegarse momentáneamente.

En el operativo se secuestraron la moto robada, dos cascos, una campera negra y el arma falsa.

Finalmente, los detenidos fueron identificados como Balmaceda Mamani (23) y Reyes (25), quienes quedaron a disposición de la Justicia bajo el Procedimiento Especial de Flagrancia, coordinados por los fiscales Francisco Micheltorena y Virginia Branca.