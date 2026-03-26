    • 26 de marzo de 2026 - 11:49

    "Quiero ser tu amor", los repudiables mensajes que un docente de Chubut le habría mandado a su alumna de 13 años

    La madre de la menor denunció que su hija recibía mensajes inapropiados a través de WhatsApp.

    Investigan a un docente por acoso.

    Investigan a un docente por acoso.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia de Chubut investiga a un docente de un colegio de Puerto Madryn por el presunto acoso virtual a una alumna de 13 años.

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    La madre de la chica denunció que su hija recibía “comunicaciones inapropiadas” a través de WhatsApp, por fuera del ámbito escolar con contenido “de carácter personal”.

    La causa tiene como principal apuntado a un docente de la Escuela N° 750 de Puerto Madryn y a una alumna de 13 años de esa institución educativa. Según la presentación de la madre, el imputado habría entablado una serie de conversaciones por chat “ajenas a cualquier finalidad pedagógica”.

    Qué decían los presuntos mensajes del docente

    Según difundieron las fuentes investigativas, el adulto le decía que “quería ser su poeta”, que “quería ser su amor”, que “la quería”, y que “no quería estar lejos de ella”.

    Qué medidas tomó la fiscal de la causa

    La fiscal general María Eugenia Vottero ordenó un allanamiento en la casa del docente con el fin de encontrar y secuestrar teléfonos, celulares, chips y cualquier otro dispositivo que pudiera contener evidencias.

    Además, revisaron al sospechoso y a todas las personas que estaban en el lugar para evitar que alguno pudiera ocultar o eliminar pruebas.

    Por otra parte, se dispuso para el profesor apuntado una restricción perimetral de acercamiento y contacto con la víctima y su grupo familiar. La medida tiene un alcance en un radio de 200 metros y estará vigente por un mes, mientras se investiga el caso.

    Qué pena podría recibir si se lo considera culpable

    De acuerdo a fuentes judiciales, el caso podría quedar encuadrado en el delito de grooming, una práctica prevista en el artículo 131 del Código Penal, que implica “penas de seis meses a cuatro años de cárcel para quien contacte a una persona menor de edad con fines sexuales a través de medios digitales”.

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