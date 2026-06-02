Recuperaron un perro robado y avanzan contra dos sospechosos de haberlo vendido por $70.000

La Policía de San Juan logró recuperar un perro de raza Dogo que había sido denunciado como robado en el departamento 9 de Julio y avanzó en la identificación de dos sospechosos que habrían participado en la sustracción y posterior venta del animal.

"Una fruta mala pudre a todas" y "se le cayó la última careta a la Justicia": las explosivas frases del policía influencer tras ser condenado

Día Mundial del Perro Sin Raza: qué cuidados necesitan realmente los perros mestizos

La investigación se inició el pasado 30 de mayo. La denuncia señalaba la desaparición de un can en inmediaciones de calle Zapata, a pocos metros del Loteo Prado.

A partir de las tareas investigativas, efectivos policiales lograron ubicar al animal en el interior del Loteo Municipal Las Chacritas, también en el departamento 9 de Julio.

Durante las averiguaciones, un hombre manifestó haber adquirido el perro por la suma de 70.000 pesos, aportando información que permitió a los investigadores reconstruir el recorrido del animal y establecer quiénes habrían concretado la venta.

Según fuentes policiales, los principales sospechosos son dos sujetos domiciliados en Las Chacritas, conocidos en el ambiente delictivo, quienes serían los presuntos autores de la sustracción y posterior comercialización del can.

Con los elementos reunidos, el fiscal de turno de la UFI Delitos contra la Propiedad dispuso el reconocimiento formal del animal y su inmediata entrega al propietario legítimo.

Además, se ordenó la vinculación de los presuntos autores a la causa judicial, mientras continúa la investigación para determinar las responsabilidades correspondientes en el hecho.