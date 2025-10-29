Revelan nuevos detalles sobre la plataforma de inversiones que estafó a sanjuaninos y el nexo local Intentan determinar a dónde fueron esos fondos.

Hace algunos días se conoció sobre una plataforma de inversiones, identificada como Zunkets IFC, que estafó a varios sanjuaninos con una metodología que se promocionaba en las redes sociales, luego los interesados se descargaban una app y en cierto momento del día, debían conectarse para ingresar dinero.

En diálogo con Radio Sarmiento, el fiscal de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, Pablo Martín, dio detalles de cómo continúa la investigación sobre el caso. “Hay tres personas identificadas pero son los primeros que denunciaron la plataforma; ellos manifestaron que habían empezado a invertir y eso se lo mostraron a sus familiares, quienes también ingresaron voluntariamente. También se habló de que de debían pagar una cuota de ingresos, lo cual no es cierto, porque en realidad estas personas cuando descargaban la aplicación para poder empezar a invertir o a colocar dinero en la plataforma, ellos directamente le ingresaban, no es que le transferían a estas personas promotoras como dicen, ellos interactuaban solos”, explicó.

También destacó que por eso no se ha focalizado la investigación en estas tres personas sino que “va hacia otro lugar; a tratar de determinar dónde fueron esos fondos, que es lo complejo”.

En este sentido, recordó que quién contactaba a los usuarios de la aplicación era un número +88, que es de Asia, y ” se comunicaba a través de un traductor y era quien fomentaba a generar estos grupos y enviaba los datos que tenían que colocar las personas en la página para descargar la aplicación y luego para hacer las inversiones”.

Posteriormente, dio detalles de cómo se movía el dinero, ya que “la página se encontraba alojada en un servidor también en Asia y los fondos, estamos esperando las respuestas de Belo, que es la plataforma que usaban en realidad las personas que invertían”. “El problema es a dónde va el dinero, que es una red Tron que se llama, que usan una moneda nativa, parecida al bitcoin, pero que se llama TRX, que es muy fácil mover por ahí y la trazabilidad es realmente compleja o casi imposible”, amplió.

Martín dijo que fueron 10 sanjuaninos los que denunciaron pero que “serían cuatro o cinco, porque el resto no han sido damnificados, sino que ingresaron dinero e incluso ganaron más del que habían invertid”.

Finalmente, explicó que las personas que fueron apuntadas como “estafadoras” se presentaron voluntariamente con sus abogados. “Pusieron a disposición sus teléfonos y no hay pruebas que demuestren que ellos fueron los estafadores en esta operatoria”, cerró.