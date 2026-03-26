Reventaron un kiosco de droga en Angaco: secuestran más de 200 dosis y celulares usados como forma de pago

El operativo se realizó en Villa El Salvador, Angaco . En el kiosco, detuvieron a una persona y hallaron droga fraccionada, cogollos y teléfonos.

Un importante operativo policial permitió desbaratar un kiosco de droga en el departamento Angaco, donde además de una gran cantidad de estupefacientes, los efectivos encontraron celulares que presuntamente eran entregados por los clientes como forma de pago, según detallaron fuentes policiales a DIARIO DE CUYO.

Una larga investigación para dar con el kisco de droga El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Conjunto 04, en la localidad de Villa El Salvador, tras una investigación conjunta entre distintas dependencias policiales. En el lugar trabajó personal de la Unidad Operativa Las Tapias, junto a efectivos de Comisaría 20, utilizando móviles y motos del grupo Halcón.

Durante el allanamiento, los uniformados lograron el secuestro de una importante cantidad de droga fraccionada lista para la venta. En detalle, incautaron 128 cigarrillos armados, 228 bolsitas de cocaína y una bolsa con cogollos de marihuana. Además, intervino personal especializado de Drogas Ilegales junto a la división Canes.

Como resultado del operativo, quedó detenido Ángel Federico Riveros, de 47 años y demorada, Micaela Vicentela, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

DROGA 26-03-261 Uno de los hallazgos que más llamó la atención de los investigadores fue el secuestro de varios teléfonos celulares. Tres de ellos pertenecían al propietario del domicilio, mientras que otros cuatro quedaron en custodia policial para determinar su procedencia. Según las primeras hipótesis, estos dispositivos serían propiedad de clientes que los habrían dejado como forma de pago por la droga.