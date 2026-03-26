    • 26 de marzo de 2026 - 11:05

    Tragedia en la Ruta 60: atropellaron y mataron a una nena de 6 años

    La menor iba camino a la escuela con su mamá y fue embestida por una camioneta.

    La camioneta que atropelló a la menor.

    La camioneta que atropelló a la menor.

    Foto:

    Un accidente vial sacudió la mañana del martes al departamento Capayán, dejando como saldo la muerte de una niña de tan solo seis años. El siniestro ocurrió alrededor de las 8:00 a.m. en la localidad de San Martín, en la Ruta Nacional 60, a la altura del kilómetro 1050, en la provincia de Catamarca.

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    Según los primeros informes, una camioneta impactó violentamente contra una motocicleta en la que circulaba una mujer acompañada de su hija, quien se dirigía a la escuela. Lamentablemente, la pequeña falleció en el acto debido a la magnitud del choque. Su madre fue trasladada de urgencia al Hospital San Juan Bautista, donde se encuentra internada con fracturas y fuera de peligro.

    Personal de peritaje y tránsito trabaja en el lugar bajo las directivas de la Fiscalía, con el objetivo de esclarecer las causas del accidente y determinar responsabilidades. El hecho generó gran consternación en la comunidad local, que se encuentra conmocionada por la tragedia.

    Autoridades de la región hicieron un llamado a la precaución en las rutas, recordando la importancia de respetar los límites de velocidad y extremar las medidas de seguridad, sobre todo en horarios de tránsito escolar.

    La familia de la menor recibió contención de autoridades locales, mientras vecinos y allegados lamentan la pérdida de la pequeña, cuya vida quedó trágicamente truncada.

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