Tragedia en la Ruta 60: atropellaron y mataron a una nena de 6 años

La menor iba camino a la escuela con su mamá y fue embestida por una camioneta.

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Un accidente vial sacudió la mañana del martes al departamento Capayán, dejando como saldo la muerte de una niña de tan solo seis años. El siniestro ocurrió alrededor de las 8:00 a.m. en la localidad de San Martín, en la Ruta Nacional 60, a la altura del kilómetro 1050, en la provincia de Catamarca.

Según los primeros informes, una camioneta impactó violentamente contra una motocicleta en la que circulaba una mujer acompañada de su hija, quien se dirigía a la escuela. Lamentablemente, la pequeña falleció en el acto debido a la magnitud del choque. Su madre fue trasladada de urgencia al Hospital San Juan Bautista, donde se encuentra internada con fracturas y fuera de peligro.

Personal de peritaje y tránsito trabaja en el lugar bajo las directivas de la Fiscalía, con el objetivo de esclarecer las causas del accidente y determinar responsabilidades. El hecho generó gran consternación en la comunidad local, que se encuentra conmocionada por la tragedia.

Autoridades de la región hicieron un llamado a la precaución en las rutas, recordando la importancia de respetar los límites de velocidad y extremar las medidas de seguridad, sobre todo en horarios de tránsito escolar.