Tragedia en Punta Cana: murió un joven argentino arrollado por un camión tras una brusca maniobra

Roberto Farías García, oriundo de Pergamino, falleció en el acto sobre el Boulevard Turístico Frank Rainieri. Residía en República Dominicana con su pareja

Un joven argentino de 30 años perdió la vida de manera trágica en República Dominicana tras sufrir un severo accidente de tránsito en las inmediaciones de la localidad de Verón, en la zona turística de Punta Cana. La víctima fue identificada como Roberto Farías García, oriundo de la ciudad bonaerense de Pergamino, quien se encontraba radicado en el país caribeño junto a su pareja.

El trágico episodio ocurrió durante la tarde del último viernes en el Boulevard Turístico Frank Rainieri, cerca de la intersección con la avenida Domingo Maíz, una arteria de elevado caudal vehicular situada en la provincia de La Altagracia. Según los primeros reportes de medios locales, el siniestro se desencadenó cuando un camión de transporte cargado con piedras tipo caliche realizó una maniobra imprudente que interpuso su marcha de frente a la motocicleta en la que circulaba el argentino.

Ante la inminencia del impacto, Farías García intentó accionar los frenos de manera brusca, lo que provocó que perdiera el control del rodado y cayera sobre la calzada. Desafortunadamente, antes de que pudiera ponerse a resguardo, fue alcanzado y arrollado por las ruedas traseras del vehículo de carga, falleciendo de manera instantánea en el lugar.

Al sitio acudieron equipos de emergencias médicas, personal de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) y el médico legista actuante. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la sede del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) en el Hospital Universitario Dr. Antonio Musa, en San Pedro de Macorís, para la realización de las pericias de autopsia correspondientes antes de ser entregado a sus allegados para las gestiones de repatriación a la Argentina.

En medio del dolor, la pareja de la víctima hizo oír su reclamo en redes sociales para evitar que el caso quede impune y pedir colaboración comunitaria. "Hoy me toca enfrentar una realidad que jamás imaginé vivir. El dolor es inmenso, pero encontrar el apoyo de tantas personas me da fuerzas para seguir adelante y pedir que se haga justicia por mi Robert. Su familia merece respuestas", expresó en una emotiva publicación.