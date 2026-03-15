    • 15 de marzo de 2026 - 20:50

    Tres detenidos y cocaína secuestrada en un operativo en Trinidad

    Un operativo policial en Trinidad terminó con tres detenidos y el secuestro de varios envoltorios de cocaína. El procedimiento ocurrió en avenida Rioja.

    Efectivos policiales realizaron un operativo por narcomenudeo en Trinidad y secuestraron cocaína. &nbsp;

    Efectivos policiales realizaron un operativo por narcomenudeo en Trinidad y secuestraron cocaína.

     

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un operativo por narcomenudeo en San Juan terminó con tres personas detenidas y el secuestro de cocaína en Trinidad, en Capital. El procedimiento se realizó durante la madrugada de este domingo sobre avenida Rioja, donde efectivos de la División GAM 4 interceptaron a un joven que circulaba en motocicleta y hallaron varios envoltorios con droga.

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    El hecho ocurrió en avenida Rioja entre Estrada y Esquiú, cuando personal policial realizaba recorridas preventivas por la zona. En ese contexto, los uniformados observaron a un joven que se desplazaba en una motocicleta 110 cc y decidieron detenerlo para realizar un control de rutina.

    Narcomenudeo en Trinidad

    Durante la inspección, los efectivos detectaron que el conductor transportaba varios envoltorios con cocaína, por lo que procedieron a su inmediata aprehensión y al secuestro de la sustancia.

    Mientras los policías realizaban el procedimiento para trasladar al detenido, dos hombres que serían familiares del joven se acercaron al lugar y comenzaron a interferir en el operativo con la intención de impedir que fuera arrestado.

    Ante esta situación, los uniformados decidieron detener también a las dos personas que entorpecían el procedimiento policial, sumando así tres aprehendidos en el operativo.

    Intervención de la División GAM 4

    El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la División GAM 4 de la Policía de San Juan, que además concretaron el secuestro de los envoltorios con cocaína hallados durante el control.

    Los tres detenidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras se realizan las actuaciones correspondientes para determinar responsabilidades y avanzar con la investigación del caso.

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