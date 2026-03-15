Tres detenidos y cocaína secuestrada en un operativo en Trinidad

Un operativo policial en Trinidad terminó con tres detenidos y el secuestro de varios envoltorios de cocaína. El procedimiento ocurrió en avenida Rioja.

Un operativo por narcomenudeo en San Juan terminó con tres personas detenidas y el secuestro de cocaína en Trinidad, en Capital. El procedimiento se realizó durante la madrugada de este domingo sobre avenida Rioja, donde efectivos de la División GAM 4 interceptaron a un joven que circulaba en motocicleta y hallaron varios envoltorios con droga.

El hecho ocurrió en avenida Rioja entre Estrada y Esquiú, cuando personal policial realizaba recorridas preventivas por la zona. En ese contexto, los uniformados observaron a un joven que se desplazaba en una motocicleta 110 cc y decidieron detenerlo para realizar un control de rutina.

Narcomenudeo en Trinidad Durante la inspección, los efectivos detectaron que el conductor transportaba varios envoltorios con cocaína, por lo que procedieron a su inmediata aprehensión y al secuestro de la sustancia.

Mientras los policías realizaban el procedimiento para trasladar al detenido, dos hombres que serían familiares del joven se acercaron al lugar y comenzaron a interferir en el operativo con la intención de impedir que fuera arrestado.

Ante esta situación, los uniformados decidieron detener también a las dos personas que entorpecían el procedimiento policial, sumando así tres aprehendidos en el operativo.