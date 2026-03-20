El turista argentino fue sorprendido con dinero en distintas divisas y cheques no declarados, en un procedimiento conjunto entre la PDI y Aduanas.

Un argentino intentaba cruzar a Chile por Agua Negra con más de 21 millones de pesos sin declarar

Un argentino fue aprehendido cuando intentaba cruzar a Chile por Agua Negra con 5 mil dólares y cheques sin declarar. Detectives de la Brigada de Investigación Criminal Vicuña, en coordinación con funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas, detuvieron a un ciudadano argentino por el delito flagrante de infracción a la Ordenanza de Aduanas, específicamente por fraude y contrabando.

El procedimiento se desarrolló en el paso fronterizo de Agua Negra, específicamente en el complejo Juntas del Toro, donde durante un control migratorio y de equipaje se detectaron diversas especies al interior de un vehículo que no habían sido declaradas conforme a la normativa vigente.

El detalle de los millones que trasladaba En detalle, los funcionarios incautaron 5 mil dólares americanos, 2 millones de pesos argentinos y cheques por un monto superior a los 12 millones de pesos argentinos, todos elementos que no fueron informados al momento de ingresar al país. Al cambio actual, serían más de 21 millones de pesos.

Sobre el procedimiento, el subprefecto Ginés Cofré Sandoval, jefe de la Brigada de Investigación Criminal Vicuña, explicó que “en un trabajo en conjunto con personal del Servicio de Aduanas, durante el control migratorio y de las especies que portaban al interior de un vehículo procedimos con la detención de un ciudadano de nacionalidad argentina, quien al momento de hacer su ingreso al territorio nacional portaba dólares americanos, pesos argentinos y cheques por diversos montos”.

Por instrucción de la fiscal de turno, el imputado fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía para su respectiva audiencia de control de detención, mientras que las evidencias fueron remitidas a la fiscalía local de Vicuña para continuar con las diligencias investigativas.