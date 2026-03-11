11 de marzo de 2026 - 16:53

Una mujer trans se resistió a un control de alcoholemia, atropelló a una policía y chocó con un patrullero

Sucedió en la zona de los bosques de Palermo. La agresora, una mujer trans, quedó detenida y le secuestraron la camioneta.

image
Por Redacción Diario de Cuyo

Una mujer trans de 45 años se negó a realizar un control de alcoholemia en los bosques de Palermo, luego atropelló a una policía que estaba en el operativo mientras escapaba y terminó chocando su camioneta con un patrullero. Sucedió en la zona de Avenida Valentín Alsina y Ernesto Tornquist. La agresora quedó detenida y le secuestraron el vehículo.

Leé además

Chizitos con cocaína sirvieron paRA descubrir 15 toneladas de alimentos con droga. Hay ocho detenidos.

Chizitos con cocaína: descubrieron 15 toneladas de alimentos con droga
“Chelo” Torres, líder del Grupo Green fue denunciado por abuso sexual. 

"Chelo" Torres, líder del Grupo Green, fue denunciado por una influencer por violación

Todo comenzó cerca de las 5 de la mañana del martes, cuando policías de la motorizada vieron que una Jeep Renegade blanca circulaba de manera zigzagueante. Al intentar identificar a la conductora, la mujer se puso agresiva.

El video del ataque de la mujer trans a la policía

Embed

“¿Por qué me pega? Dejame", le gritaba la conductora a las agentes. Después, intentó escapar del lugar, se subió a la camioneta y arrancó, pasando por encima de una oficial que estaba en el operativo.

A pesar de los gritos de los policías que le pedían que parara, continuó su fuga por la calle Andrés Bello. A unos 800 metros, en la esquina con Ombúes y chocó contra la parte trasera de un móvil policial, lo que permitió finalmente su detención.

Durante el forcejeo para reducirla, un oficial de 33 años también resultó herido. Ambos efectivos tuvieron politraumatismos y fueron asistidos por una ambulancia del SAME, que los trasladó al Hospital Rivadavia. Según el parte médico, los dos están fuera de peligro.

image
La mujer trans que ocasion&oacute; el episodio de violencia termin&oacute; detenida.

La mujer trans que ocasionó el episodio de violencia terminó detenida.

La causa quedó en manos de la UFLA Nocturna, a cargo de la fiscal Tamara Cristini, quien dispuso la detención de la conductora. Además, se notificó a la aseguradora de riesgos de trabajo para la cobertura de los policías heridos.

El hecho fue caratulado como lesiones, resistencia a la autoridad y desobediencia.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

detuvieron a un joven por el robo en la vivienda de una mujer en santa lucia

Detuvieron a un joven por el robo en la vivienda de una mujer en Santa Lucía

La bicicleta y la cortadora de césped recuparadas por la Policía.

Cayó "El Pollito" Allende: recuperaron una bicicleta y una cortadora robadas tras allanamientos

Allanamiento. La casa quinta donde tenía lugar la pool party que fue escenario de un tiroteo y muerte. 

Cómo operaba "la banda de la pool party": ordenaban ataques desde la cárcel, hacían entraderas y robaban autos

El juicio por la muerte de Diego Maradona sufre una nueva postergación.

Postergaron el inicio del nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona: la razón y cuándo comenzará