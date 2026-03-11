Una mujer trans se resistió a un control de alcoholemia, atropelló a una policía y chocó con un patrullero

Sucedió en la zona de los bosques de Palermo. La agresora, una mujer trans, quedó detenida y le secuestraron la camioneta.

Una mujer trans de 45 años se negó a realizar un control de alcoholemia en los bosques de Palermo, luego atropelló a una policía que estaba en el operativo mientras escapaba y terminó chocando su camioneta con un patrullero. Sucedió en la zona de Avenida Valentín Alsina y Ernesto Tornquist. La agresora quedó detenida y le secuestraron el vehículo.

Todo comenzó cerca de las 5 de la mañana del martes, cuando policías de la motorizada vieron que una Jeep Renegade blanca circulaba de manera zigzagueante. Al intentar identificar a la conductora, la mujer se puso agresiva.

El video del ataque de la mujer trans a la policía Embed Borracha y en ropa interior, chica trans atropelló a una policía de la ciudad. Los oficiales intervinieron cuando denunciaron que la mujer se mostraba violenta con transeúntes. Escapó pero fue detenida. La oficial sólo resultó con heridas leves. pic.twitter.com/lYF8A3Dx3B — Diego G (@gabrielediego) March 11, 2026 “¿Por qué me pega? Dejame", le gritaba la conductora a las agentes. Después, intentó escapar del lugar, se subió a la camioneta y arrancó, pasando por encima de una oficial que estaba en el operativo.

A pesar de los gritos de los policías que le pedían que parara, continuó su fuga por la calle Andrés Bello. A unos 800 metros, en la esquina con Ombúes y chocó contra la parte trasera de un móvil policial, lo que permitió finalmente su detención.

Durante el forcejeo para reducirla, un oficial de 33 años también resultó herido. Ambos efectivos tuvieron politraumatismos y fueron asistidos por una ambulancia del SAME, que los trasladó al Hospital Rivadavia. Según el parte médico, los dos están fuera de peligro.