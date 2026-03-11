Detuvieron a un joven por el robo en la vivienda de una mujer en Santa Lucía

El sospechoso fue aprehendido con los objetos sustraídos del domicilio de una mujer de 60 años. Interviene la UFI Flagrancia.

Un joven de 19 años fue detenido en el departamento Santa Lucía acusado de cometer un robo en la vivienda de una mujer de 60 años. El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Comisaría 29ª, que logró recuperar los efectos denunciados como sustraídos.

El hecho ocurrió en un domicilio ubicado sobre calle Godoy Cruz, donde la damnificada advirtió que desconocidos habían dañado la cerradura del portón de ingreso y también la reja de la ventana del dormitorio de su hija para ingresar a la propiedad.

Tras un operativo policial, los efectivos lograron aprehender a Sosa Flores, de 19 años, quien fue encontrado en posesión de los objetos denunciados como robados.

Entre los efectos recuperados se encuentran una mochila, una billetera con tarjetas de débito y crédito, cuatro camperas marca Ansilta y una cadenita de plata.