11 de marzo de 2026 - 16:47

Detuvieron a un joven por el robo en la vivienda de una mujer en Santa Lucía

El sospechoso fue aprehendido con los objetos sustraídos del domicilio de una mujer de 60 años. Interviene la UFI Flagrancia.

image

Un joven de 19 años fue detenido en el departamento Santa Lucía acusado de cometer un robo en la vivienda de una mujer de 60 años. El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Comisaría 29ª, que logró recuperar los efectos denunciados como sustraídos.

Leé además

Rompen una reja y se llevan de todo de una casa: atrapan a uno de los delincuentes

Rompen una reja y se llevan de todo de una casa: atrapan a uno de los delincuentes
El acusado fue detenido tras un robo en Santa Lucía, luego de que el propietario del inmueble siguiera sus movimientos y alertara al 911.

Robó caños de 6 metros, los escondió en una casa y cayó a 150 metros

El hecho ocurrió en un domicilio ubicado sobre calle Godoy Cruz, donde la damnificada advirtió que desconocidos habían dañado la cerradura del portón de ingreso y también la reja de la ventana del dormitorio de su hija para ingresar a la propiedad.

Tras un operativo policial, los efectivos lograron aprehender a Sosa Flores, de 19 años, quien fue encontrado en posesión de los objetos denunciados como robados.

Entre los efectos recuperados se encuentran una mochila, una billetera con tarjetas de débito y crédito, cuatro camperas marca Ansilta y una cadenita de plata.

El joven quedó detenido y a disposición de la UFI Flagrancia, donde es investigado por el delito de robo agravado, mientras avanzan las actuaciones judiciales correspondientes.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

licitaran la rotonda en ruta 20 y gorriti para mejorar la seguridad vial en el acceso este

Licitarán la rotonda en Ruta 20 y Gorriti para mejorar la seguridad vial en el Acceso Este

Maximiliano Exequiel Alé, acusado de intento de femicidio en Santa Lucía. 

Trató de revocar la prisión preventiva el acusado de intento de femicidio en Santa Lucía, pero seguirá preso

Maribel Aguirre se quedó con la primera etapa de la Vuelta a San Juan Damas 2026 y lidera la clasificación general.  

Vuelta a San Juan Damas 2026: Maribel Aguirre ganó la primera etapa y es líder

Raúl Javier Carmona acumula causas desde el año 2000. Entre ellas una por homicidio y un intento de homicidio.

Santa Lucía: condenaron a un ex convicto por golpear y disparar contra su hijo de 16 años