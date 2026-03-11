Cayó "El Pollito" Allende: recuperaron una bicicleta y una cortadora robadas tras allanamientos

Un delincuente apodado "El Pollito" Allende fue atrapado con dos elementos robados: una bicicleta y una cortadora de césped.

La bicicleta y la cortadora de césped recuparadas por la Policía.

Compartir







Efectivos de la Brigada de Investigaciones Este de la Policía de San Juan lograron recuperar una bicicleta y una cortadora de césped que habían sido robadas de una vivienda en el Barrio Felipe Cobas. Por el hecho quedó imputado un sujeto identificado como Allende, conocido en el ambiente como “El Pollito”, señalado como presunto autor del delito.

Según informaron fuentes policiales, el robo ocurrió el pasado 8 de enero de 2026, cuando delincuentes sustrajeron de la propiedad de una mujer una bicicleta rodado 26, color lila, y una cortadora de césped, color naranja.

Tras tareas investigativas realizadas por la brigada, los uniformados llevaron adelante allanamientos en el Barrio Huarpe y en el Barrio Pie de Palo, donde finalmente lograron ubicar y secuestrar los elementos denunciados como robados.

Los efectos fueron recuperados y quedaron a disposición de la Justicia, mientras que Allende fue vinculado a la causa como presunto autor del hecho.