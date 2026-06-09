[VIDEO] Nahir Galarza rompió el silencio: "No me identifico con la palabra asesina"

Después de varios años alejada de los medios, Nahir Galarza volvió a quedar en el centro de la escena pública tras brindar una extensa entrevista desde la Unidad Penal de Paraná, donde cumple una condena a prisión perpetua por el asesinato de Fernando Pastorizzo.
Durante la charla, la joven de 27 años abordó distintos aspectos de su vida tras las rejas y dejó frases que rápidamente generaron repercusión. Una de las más resonantes fue cuando aseguró que no se siente identificada con la calificación de "asesina", pese a la condena que pesa sobre ella por el crimen ocurrido en diciembre de 2017 en Gualeguaychú.
Embed - NAHIR GALARZA: la entrevista desde la cárcel de Paraná con NATI JOTA Y PAULO KABLAN
Galarza también habló sobre el impacto que tuvo el caso en su vida cotidiana, el tratamiento mediático que recibió durante estos años y las dificultades que enfrenta desde que fue condenada. En la entrevista manifestó que convive con las consecuencias de un hecho que marcó para siempre su historia personal y familiar.
El caso de Nahir fue uno de los más conmocionantes de la historia policial argentina reciente. En 2018 fue condenada a prisión perpetua por el homicidio agravado de Fernando Pastorizzo, decisión que posteriormente quedó firme tras distintas instancias judiciales.
La reaparición pública de la entrerriana despertó un intenso debate en redes sociales y volvió a poner bajo la lupa uno de los expedientes judiciales más mediáticos de los últimos años en el país.