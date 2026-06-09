[VIDEO] Nahir Galarza rompió el silencio: "No me identifico con la palabra asesina"

La joven condenada a prisión perpetua por el crimen de Fernando Pastorizzo volvió a hablar públicamente desde la cárcel y realizó fuertes declaraciones sobre su situación judicial, su vida en prisión y cómo se percibe a sí misma.

Después de varios años alejada de los medios, Nahir Galarza volvió a quedar en el centro de la escena pública tras brindar una extensa entrevista desde la Unidad Penal de Paraná, donde cumple una condena a prisión perpetua por el asesinato de Fernando Pastorizzo.

Durante la charla, la joven de 27 años abordó distintos aspectos de su vida tras las rejas y dejó frases que rápidamente generaron repercusión. Una de las más resonantes fue cuando aseguró que no se siente identificada con la calificación de "asesina", pese a la condena que pesa sobre ella por el crimen ocurrido en diciembre de 2017 en Gualeguaychú.

Embed - NAHIR GALARZA: la entrevista desde la cárcel de Paraná con NATI JOTA Y PAULO KABLAN

Galarza también habló sobre el impacto que tuvo el caso en su vida cotidiana, el tratamiento mediático que recibió durante estos años y las dificultades que enfrenta desde que fue condenada. En la entrevista manifestó que convive con las consecuencias de un hecho que marcó para siempre su historia personal y familiar.

El caso de Nahir fue uno de los más conmocionantes de la historia policial argentina reciente. En 2018 fue condenada a prisión perpetua por el homicidio agravado de Fernando Pastorizzo, decisión que posteriormente quedó firme tras distintas instancias judiciales.