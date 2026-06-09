    • 9 de junio de 2026 - 10:05

    [VIDEO] Nahir Galarza rompió el silencio: "No me identifico con la palabra asesina"

    La joven condenada a prisión perpetua por el crimen de Fernando Pastorizzo volvió a hablar públicamente desde la cárcel y realizó fuertes declaraciones sobre su situación judicial, su vida en prisión y cómo se percibe a sí misma.

    Nahir Galarza.

    Nahir Galarza.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Después de varios años alejada de los medios, Nahir Galarza volvió a quedar en el centro de la escena pública tras brindar una extensa entrevista desde la Unidad Penal de Paraná, donde cumple una condena a prisión perpetua por el asesinato de Fernando Pastorizzo.

    Leé además

    Quién era Daniel Osorio Peñaloza, el empresario vinculado a Martín Menem que fue hallado muerto en Almagro

    Quién era Daniel Osorio Peñaloza, el empresario vinculado a Martín Menem que fue hallado muerto en Almagro

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Carlos Matías Olivares Quintero quedó imputado por agredir a su pareja en Rivadavia. 

    Su pareja le dio una brutal golpiza, ella no se animó a denunciar, pero fiscalía actuó de oficio y metió preso al agresor

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Durante la charla, la joven de 27 años abordó distintos aspectos de su vida tras las rejas y dejó frases que rápidamente generaron repercusión. Una de las más resonantes fue cuando aseguró que no se siente identificada con la calificación de "asesina", pese a la condena que pesa sobre ella por el crimen ocurrido en diciembre de 2017 en Gualeguaychú.

    Embed - NAHIR GALARZA: la entrevista desde la cárcel de Paraná con NATI JOTA Y PAULO KABLAN

    Galarza también habló sobre el impacto que tuvo el caso en su vida cotidiana, el tratamiento mediático que recibió durante estos años y las dificultades que enfrenta desde que fue condenada. En la entrevista manifestó que convive con las consecuencias de un hecho que marcó para siempre su historia personal y familiar.

    El caso de Nahir fue uno de los más conmocionantes de la historia policial argentina reciente. En 2018 fue condenada a prisión perpetua por el homicidio agravado de Fernando Pastorizzo, decisión que posteriormente quedó firme tras distintas instancias judiciales.

    La reaparición pública de la entrerriana despertó un intenso debate en redes sociales y volvió a poner bajo la lupa uno de los expedientes judiciales más mediáticos de los últimos años en el país.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Sergio Vallejos.

    Tras ser imputado, Sergio Vallejos apuntó contra el fiscal: "Fue nombrado durante el gobierno de Uñac"

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Roberto Cafasso, el abogado de 69 años que falleció el último sábado

    Conmoción: murió un reconocido abogado al apoyarse sobre una pared falsa de un gimnasio y caer al vacío

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Hallaron muerto a un directivo de una empresa vinculada a Martín Menem e investigan las causasMartín Menem criticó a los senadores que rechazaron el DNU

    Hallaron muerto a un directivo de una empresa vinculada a Martín Menem e investigan las causas

    Sergio Vallejos.

    Sergio Vallejos quedó imputado por violencia de género y portación ilegítima de arma de fuego

    Por Redacción Diario de Cuyo