    • 26 de marzo de 2026 - 13:25

    Volcó un camión que traía un cargamento de abono a San Juan: sufrió un desperfecto mecánico

    El accidente se produjo en la vecina provincia de La Rioja

    Los ocupantes del camión no sufrieron heridas.

    Los ocupantes del camión no sufrieron heridas.

    Foto:

    Un camión que transportaba abono sufrió un desperfecto técnico a la altura del Puesto de Casangate, en la vecina provincia de La Rioja. No se registraron heridos, pero el cargamento obstruyó parte de la calzada.

    Leé además

    El dólar blue cerró a $1.460 en San Juan.

    El dólar oficial operó en mínimos en más de un mes y cerró a $1.370: el dólar blue en San Juan se mantuvo
    Esperando. San Juan no tendrá ciclismo de Ruta tras los problemas de Del Bono para armar la Doble Calingasta.

    Otra vez sin ciclismo en San Juan: suspendieron la carrera del fin de semana por falta de policías

    Un camión Scania color rojo, que circulaba desde la localidad de La Quebrada con destino a San Juan, sufrió el vuelco de su acoplado cargado de abono. El vehículo era conducido por el ciudadano Olivera, de 34 años, quien viajaba acompañado por el ciudadano Garay, de 30 años; afortunadamente, ambos resultaron ilesos tras el incidente.

    De acuerdo al reporte policial, el accidente se produjo cuando el conductor "siente que se le sale el plato a dicho acoplado por lo que se produce el vuelco del mismo". Debido a la magnitud del daño y al peso de la carga, las autoridades informaron que se hace imposible removerlo de inmediato. Según se detalló, los responsables "deben cambiar dicho repuesto por lo que les llevará de tres días aproximadamente ya que deben traerlo desde San Juan".

    Ante esta situación, se comisionó una unidad móvil a cargo del Comisario Inspector Cuello Gustavo y el Cabo Flores, quienes junto a personal a su cargo trabajan en el lugar para señalizar la zona. Se solicita a los conductores circular con extrema precaución, ya que parte del acoplado y el abono permanecen sobre la ruta, afectando la normal circulación en el tramo que une el oeste con el este provincial.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El autódromo El Zonda recibirá la segunda fecha del TC2000 en abril y las entradas ya están a la venta. 

    El TC2000 en "El Zonda" ya se palpita en San Juan con la venta de entradas: van desde los $20 mil

    El virus chikungunya es una infección vírica transmitida por el mosquito Aedes aegypti, también transmisor del dengue.

    Aumentaron los casos de fiebre chikungunya en Argentina: en San Juan hay dos casos sospechosos

    Durante la Semana Santa habrá tres fiesta tradicionales como la De la Humita, en Calingasta.

    San Juan tendrá una Semana Santa a pura tradición: habrá fiestas en tres departamentos

    cancer de cuello de utero: san juan se suma a una jornada de concientizacion federal y habra un encuentro en el hospital rawson

    Cáncer de Cuello de Útero: San Juan se suma a una jornada de concientización federal y habrá un encuentro en el Hospital Rawson