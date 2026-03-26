Volcó un camión que traía un cargamento de abono a San Juan: sufrió un desperfecto mecánico

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Un camión que transportaba abono sufrió un desperfecto técnico a la altura del Puesto de Casangate, en la vecina provincia de La Rioja. No se registraron heridos, pero el cargamento obstruyó parte de la calzada.

Un camión Scania color rojo, que circulaba desde la localidad de La Quebrada con destino a San Juan, sufrió el vuelco de su acoplado cargado de abono. El vehículo era conducido por el ciudadano Olivera, de 34 años, quien viajaba acompañado por el ciudadano Garay, de 30 años; afortunadamente, ambos resultaron ilesos tras el incidente.

De acuerdo al reporte policial, el accidente se produjo cuando el conductor "siente que se le sale el plato a dicho acoplado por lo que se produce el vuelco del mismo". Debido a la magnitud del daño y al peso de la carga, las autoridades informaron que se hace imposible removerlo de inmediato. Según se detalló, los responsables "deben cambiar dicho repuesto por lo que les llevará de tres días aproximadamente ya que deben traerlo desde San Juan".