Walter Martínez rompió el silencio tras la condena al policía influencer: "Quedó demostrado que todo lo que decía era falso"

Luego de conocerse la condena contra el influencer y ex policía Gabriel Riveros por el delito de injurias, el exjefe de Policía de San Juan, Walter Martínez, rompió el silencio y expresó su satisfacción por el fallo judicial, al tiempo que aseguró que la sentencia confirmó que las acusaciones difundidas en su contra eran falsas.

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El policía influencer denunciado por el exjefe Martínez fue condenado y deberá pagar una multa de $20.000

Martínez dialogó con la prensa tras la audiencia en la que el juez Matías Parrón resolvió condenar a Riveros al pago de una multa de 20.000 pesos. Durante sus declaraciones, recordó el impacto que tuvieron las publicaciones realizadas por el influencer y remarcó que siempre eligió canalizar el conflicto a través de la Justicia.

"Desde un inicio fui objeto de injurias graves y dañinas por parte de este ciudadano. Procuré en todo momento no entrar en confrontación a través de las redes sociales porque entiendo que estas situaciones deben dirimirse en la Justicia", manifestó. "Desde un inicio fui objeto de injurias graves y dañinas por parte de este ciudadano. Procuré en todo momento no entrar en confrontación a través de las redes sociales porque entiendo que estas situaciones deben dirimirse en la Justicia", manifestó.

El exjefe policial destacó el trabajo de sus representantes legales, los abogados Gustavo Torcivia y Débora Morales , integrantes del estudio encabezado por Fernando Castro, quienes llevaron adelante la acción privada que terminó con la condena.

Según relató, antes de llegar al juicio se intentó que Riveros modificara su conducta, aunque aseguró que eso nunca ocurrió. "Se le requirió que depusiera su actitud conforme a las herramientas que prevé la ley, pero hizo caso omiso y redobló una actitud agresiva, maliciosa y dañina, con el solo ánimo de desprestigiar", sostuvo.

Martínez también se refirió al impacto que tuvo la exposición pública del conflicto y afirmó que las publicaciones afectaron profundamente a su entorno más cercano.

"Las redes sociales son importantes, pero cuando se utilizan irresponsablemente para dañar infundadamente terminan perjudicando notoriamente al seno familiar. Ha sido una situación muy tediosa para mí y para mi familia", expresó. "Las redes sociales son importantes, pero cuando se utilizan irresponsablemente para dañar infundadamente terminan perjudicando notoriamente al seno familiar. Ha sido una situación muy tediosa para mí y para mi familia", expresó.

En ese contexto, consideró que la resolución judicial despejó cualquier duda sobre las acusaciones que se habían difundido en su contra durante los últimos años.

"Queda demostrado fehacientemente que todo lo que ha venido manifestando este ciudadano era falso, carente de veracidad, una falacia", afirmó Martínez, quien además señaló que las expresiones del influencer respondían a frustraciones personales que, según dijo, no podían atribuirse a terceros. "Queda demostrado fehacientemente que todo lo que ha venido manifestando este ciudadano era falso, carente de veracidad, una falacia", afirmó Martínez, quien además señaló que las expresiones del influencer respondían a frustraciones personales que, según dijo, no podían atribuirse a terceros.

Consultado sobre si se retiraba conforme con la resolución, el exjefe policial respondió: "La Justicia siempre hace justicia, para eso está. Sirve para ordenar las relaciones sociales". No obstante, aclaró que aguardará junto a sus abogados la lectura completa de la sentencia para analizar los alcances definitivos del fallo.

Respecto de una posible solicitud de medidas complementarias, como restricciones de acercamiento o nuevas acciones legales, evitó adelantar definiciones y aseguró que seguirá las recomendaciones de sus representantes legales.

"Son cuestiones que voy a seguir conforme al consejo de mis abogados", indicó. "Son cuestiones que voy a seguir conforme al consejo de mis abogados", indicó.

Por último, al ser consultado sobre la posibilidad de represalias tras la condena, volvió a mostrarse cauto y reiteró que cualquier decisión futura será evaluada junto a su equipo jurídico.

La sentencia conocida este martes puso fin, en primera instancia, a la causa por injurias impulsada por Martínez contra Riveros, quien fue condenado a pagar una multa económica, aunque sin restricciones sobre sus redes sociales ni obligación de eliminar publicaciones.