Tal cual habían adelantado tras el rechazo del Tribunal Electoral Provincial a las tres impugnaciones presentadas contra la candidatura del actual gobernador Sergio Uñac, los dirigentes de la subagrupación Cambia San Juan confirmaron que a la "brevedad" realizarán una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El pasado sábado, el Tribunal Electoral que integran Eduardo Quattropani, Daniel Olivares Yapur y Adriana García Nieto, respondió con una única resolución en la que resolvió: "Desestimar la totalidad de los planteos impugnatorios". Y, "declarar que el ciudadano Sergio Mauricio Uñac se encuentra habilitado para postularse como candidato a la categoría Gobernador de la Provincia, en las elecciones convocadas para el 14 de mayo de este año".

Ante esta situación y de acuerdo a lo que marca el Código Electoral sobre el vencimiento del plazo para pedir una especie de recurso de reconsideración sobre el aval del tribunal a la candidatura de Uñac, Oscar Cuadros confirmó que "Unidos por San Juan va a interponer una demanda en la Corte Suprema, a efectos de seguir con los precedentes de La Rioja, Santiago del Estero y Río Negro, y será este tribunal, si así lo estima, el que resuelva en última instancia".

El abogado constitucionalista explicó que "nuestro objetivo no es rebatir la postura del Tribunal Electoral Provincial, lo que estamos haciendo es entablar una demanda originaria para que la Corte sea la que interprete ese artículo de la Constitución, que dice que el vice y el gobernador reelecto no pueden postularse para el próximo periodo".

En ese sentido, el patrocinador del espacio que conduce Marcelo Orrego, aseguró en Radio Sarmiento que "la presentación se realizará a la brevedad y que el objetivo es hacerlo este miércoles", teniendo en cuenta que se viene un fin de semana largo.

Al ser consultado sobre la posibilidad de seguir los pasos de la Justicia local en caso de que la Corte Suprema no haga lugar a su presentación, Cuadros fue contundente: "Si existieran, no tendríamos tiempo, al igual que no podríamos presentar un recurso ante la Corte Suprema".

Por último y en la misma sintonía, el letrado criticó el cronograma electoral impuesto por el uñaquismo. "No son plazos ingenuos, son plazos que favorecen al frente oficialista y por eso está preparado de esa manera el orden cronológico", señaló.