    • 27 de marzo de 2026 - 22:19

    Adorni imputado: investigan aumento patrimonial del 500% y una casa no declarada

    El jefe de Gabinete quedó bajo la lupa por enriquecimiento ilícito: investigan un crecimiento patrimonial millonario y bienes no declarados.

    El caso de enriquecimiento ilícito que involucra a Manuel Adorni quedó en manos de la Justicia federal.

    El caso de enriquecimiento ilícito que involucra a Manuel Adorni quedó en manos de la Justicia federal.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue imputado en una causa por enriquecimiento ilícito tras un requerimiento del fiscal Gerardo Pollicita, quien pidió una batería de medidas para investigar su patrimonio. La denuncia apunta a inconsistencias en sus declaraciones juradas.

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    Enriquecimiento ilícito: el dato que encendió la investigación

    Según la presentación fiscal, el patrimonio de Adorni habría crecido un 500% en un solo período fiscal, lo que despertó sospechas sobre la procedencia de los fondos.

    La denuncia, impulsada por la diputada Marcela Pagano, señala “severas discrepancias” entre sus declaraciones juradas, además de posibles omisiones de activos financieros y depósitos en el exterior.

    Sospechas por una propiedad no declarada

    Uno de los puntos más sensibles del caso es la presunta existencia de una vivienda no declarada en el country Indio Cuá Golf Club, en la provincia de Buenos Aires.

    De acuerdo a la investigación, Adorni habría estado vinculado a la construcción del inmueble junto a su pareja, aunque dicha propiedad no figura en su Declaración Jurada Patrimonial presentada ante la Oficina Anticorrupción.

    Además, se detalló que el valor de las viviendas en ese country ronda los 150 mil dólares, con costos adicionales de ingreso y mantenimiento, lo que refuerza las sospechas sobre su financiamiento.

    Doce medidas de prueba para reconstruir su patrimonio

    El fiscal Pollicita solicitó 12 medidas de prueba clave, incluyendo pedidos de informes a registros de propiedad, la ANSES, la Oficina Anticorrupción y organismos provinciales.

    Entre los requerimientos, se busca determinar la titularidad de bienes, movimientos financieros, datos migratorios y posibles participaciones societarias, además de verificar quién paga las expensas del inmueble investigado.

    La causa quedó en manos del juez Lijo

    La investigación quedó ahora bajo análisis del juez federal Ariel Lijo, quien deberá definir si habilita las medidas solicitadas o delega la causa en el fiscal.

    El objetivo es claro: establecer si existe correspondencia entre los ingresos declarados por Adorni y su patrimonio real, o si hay inconsistencias que confirmen el delito de enriquecimiento ilícito.

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