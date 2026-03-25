    • 25 de marzo de 2026 - 18:37

    Adorni bajo la lupa: dudas por patrimonio, casa en Indio Cua y viaje sin aclarar

    Crece la polémica por Adorni: evitó dar detalles sobre bienes, una casa en Indio Cua y un viaje a Punta del Este que no figura a su nombre.

    Manuel Adorni no aclaró su patrimonio ni un viaje bajo sospecha &nbsp;

    Manuel Adorni no aclaró su patrimonio ni un viaje bajo sospecha

     

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó en el centro de la polémica tras una conferencia en la que evitó responder sobre su patrimonio y un viaje a Punta del Este. En medio del escándalo, el funcionario sostuvo que todo está declarado, pero remarcó: “No tengo por qué dar explicaciones”.

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    Durante su exposición en la Casa Rosada, el funcionario insistió en que sus bienes fueron adquiridos en el sector privado. Sin embargo, no aclaró la compra de un departamento en Caballito ni su vínculo con otras propiedades, lo que generó nuevas dudas sobre la evolución de su patrimonio desde que asumió en el Gobierno.

    Patrimonio, propiedades y silencio

    Uno de los puntos más cuestionados es la aparición de un departamento en la calle Miró al 500, que no figura en su última declaración jurada pública. Aunque registros oficiales confirmaron la propiedad, Adorni evitó explicar por qué no está declarada, limitándose a señalar que “la declaración jurada no está vencida”.

    Además, se sumó la polémica por una casa en el country Indio Cua, ubicada en Exaltación de la Cruz y adquirida por su esposa, Bettina Angeletti. El inmueble no figura en la declaración pública y el funcionario no precisó si está incluido en anexos reservados ni el origen de los fondos utilizados.

    El viaje a Punta del Este que no cierra

    Otro foco de conflicto es el viaje a Punta del Este, que Adorni asegura haber pagado, aunque las facturas no están a su nombre. La investigación judicial apunta a determinar quién abonó realmente los vuelos en avión privado.

    Los registros indican que los servicios fueron contratados a través de la empresa Alpha Centauri S.A., pero la facturación aparece vinculada a terceros, entre ellos una productora audiovisual. Esto alimenta sospechas y contradicciones en las versiones públicas.

    El caso ya tiene derivaciones judiciales en Comodoro Py, donde fiscales buscan determinar el circuito del dinero. A pesar de esto, Adorni se amparó en la existencia de causas penales para no dar precisiones, argumentando que podría “entorpecer” la investigación.

    Mientras tanto, el debate sobre la transparencia de los funcionarios vuelve al centro de la escena. La legislación vigente establece que los datos patrimoniales deben ser accesibles, aunque en este caso persisten zonas grises que mantienen abierta la polémica.

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