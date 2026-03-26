Adorni bajo la lupa: investigan contratos en TV Pública por vuelos a Punta del Este

La investigación que involucra a Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo: la causa por vuelos privados y posibles dádivas en la política argentina ahora apunta a la TV Pública . La Policía de Seguridad Aeroportuaria secuestró contratos del periodista Marcelo Grandio para determinar si hubo irregularidades en su vínculo con el Estado.

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Durante la tarde del jueves, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria se presentaron en las instalaciones del canal estatal y retiraron documentación vinculada a los contratos de Marcelo Grandio , periodista señalado por haber financiado vuelos privados del funcionario.

La medida busca establecer si existió algún tipo de beneficio indebido o contraprestación , en el marco de una causa que intenta determinar posibles delitos de dádivas en la relación entre el comunicador y el jefe de Gabinete.

En paralelo, el juez Ariel Lijo tomó declaración al piloto Agustín Issin, quien estuvo a cargo del vuelo privado que trasladó a Adorni y su familia desde Punta del Este .

El testimonio se extendió durante casi cuatro horas y, según trascendió, Issin aseguró que el viaje fue abonado en su totalidad por Marcelo Grandio , lo que refuerza la hipótesis judicial sobre un posible beneficio indebido.

Este elemento resulta clave para la causa, ya que podría configurar un vínculo comprometedor entre el periodista y el funcionario, quien además tiene bajo su órbita la TV Pública.

Sospechas y avance judicial

A partir de estos datos, la Justicia intenta esclarecer si los contratos de Grandio con el canal estatal guardan relación con los supuestos beneficios otorgados a Adorni, en un caso que crece en complejidad y repercusión política.

La investigación continúa en pleno desarrollo y no se descartan nuevas medidas, mientras el foco se mantiene sobre el vínculo entre el poder político y los medios públicos.