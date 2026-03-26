Adorni bajo la lupa: investigan contratos en TV Pública por vuelos a Punta del Este

La investigación que involucra a Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo: la causa por vuelos privados y posibles dádivas en la política argentina ahora apunta a la TV Pública. La Policía de Seguridad Aeroportuaria secuestró contratos del periodista Marcelo Grandio para determinar si hubo irregularidades en su vínculo con el Estado.
TV Pública en el centro de la causa
Durante la tarde del jueves, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria se presentaron en las instalaciones del canal estatal y retiraron documentación vinculada a los contratos de Marcelo Grandio, periodista señalado por haber financiado vuelos privados del funcionario.
La medida busca establecer si existió algún tipo de beneficio indebido o contraprestación, en el marco de una causa que intenta determinar posibles delitos de dádivas en la relación entre el comunicador y el jefe de Gabinete.
Declaración clave en Comodoro Py
En paralelo, el juez Ariel Lijo tomó declaración al piloto Agustín Issin, quien estuvo a cargo del vuelo privado que trasladó a Adorni y su familia desde Punta del Este.
El testimonio se extendió durante casi cuatro horas y, según trascendió, Issin aseguró que el viaje fue abonado en su totalidad por Marcelo Grandio, lo que refuerza la hipótesis judicial sobre un posible beneficio indebido.
Este elemento resulta clave para la causa, ya que podría configurar un vínculo comprometedor entre el periodista y el funcionario, quien además tiene bajo su órbita la TV Pública.
Sospechas y avance judicial
A partir de estos datos, la Justicia intenta esclarecer si los contratos de Grandio con el canal estatal guardan relación con los supuestos beneficios otorgados a Adorni, en un caso que crece en complejidad y repercusión política.
La investigación continúa en pleno desarrollo y no se descartan nuevas medidas, mientras el foco se mantiene sobre el vínculo entre el poder político y los medios públicos.