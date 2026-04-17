    • 17 de abril de 2026 - 08:54

    Alerta por controles sanitarios: Andino advierte sobre el debilitamiento del SENASA

    El diputado nacional sanjuanino presentó un proyecto en el Congreso ante el debilitamiento del Senasa. Advierte riesgos en la salud pública por la falta de fiscalización y el avance de circuitos informales.

    Cristian Andino, diputado nacional.

    Cristian Andino, diputado nacional.

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    La preocupación por la seguridad alimentaria en el país llegó a la Cámara de Diputados de la Nación de la mano del legislador sanjuanino Cristian Andino. El exintendente presentó un proyecto de resolución donde expresa su profunda inquietud ante lo que considera un peligroso debilitamiento de las capacidades de control sanitario agroalimentario en la Argentina, denunciando una pérdida de presencia territorial del Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) en un contexto de creciente desregulación.

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    El eje central de la advertencia de Andino hace foco en un fenómeno alarmante que ha comenzado a asomar en el mapa nacional: la comercialización de carne no tradicional, específicamente de burro, detectada en distintas regiones. Según el legislador, la crisis económica actual está empujando cambios drásticos en los hábitos de consumo de la población, pero este escenario se vuelve crítico cuando se combina con la falta de trazabilidad y la posible faena en establecimientos que no cuentan con la habilitación correspondiente.

    En los fundamentos de su iniciativa, Andino remarcó que la insuficiente supervisión sanitaria constituye un riesgo concreto para la salud pública. Sostuvo que la menor presencia operativa del organismo nacional en las provincias favorece la proliferación de circuitos informales de comercialización, donde se pierde el rastro del origen de los alimentos y se anulan los protocolos de inocuidad que son pilares esenciales de la política sanitaria argentina.

    "No podemos permitir que se debiliten los controles en el país. Está en juego la salud de nuestra gente y la confianza en todo el sistema agroalimentario. El Estado tiene la responsabilidad indelegable de garantizar alimentos seguros y una fiscalización efectiva en cada rincón del país", sentenció el diputado al momento de dar a conocer los alcances de la propuesta.

    A través de este proyecto, el legislador sanjuanino solicita formalmente al Poder Ejecutivo Nacional que adopte medidas urgentes para fortalecer el rol del Senasa y recuperar su capacidad de control territorial. Para Andino, resguardar la sanidad animal no solo es una cuestión de calidad bromatológica, sino una medida indispensable para prevenir riesgos epidemiológicos y proteger la integridad del sistema productivo nacional, convocando a sus pares a acompañar una iniciativa que pone el derecho a la salud por encima de los ajustes operativos.

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