El orreguismo copó las presidencias de las comisiones permanentes de la Legislatura: dejó un puesto al bloquismo y una hendija al PJ

El tablero legislativo quedó completamente pintado de oficialismo. El armado que responde al orreguismo, junto a sus aliados de Cambia San Juan, avanzó sin fisuras en la distribución de poder interno y se quedó con la presidencia de casi todas las comisiones permanentes de la Cámara de Diputados. Tiene el manejo de agenda y la llave de los dictámenes.

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De las comisiones clave —donde se cocina la letra fina de los proyectos— el oficialismo retuvo posiciones estratégicas y aseguró nombres propios en lugares sensibles. Sostuvo a Enzo Cornejo en Obras y Servicios Públicos, una comisión central para el músculo de gestión, y ratificó a Juan de la Cruz Córdoba al frente de Legislación y Asuntos Constitucionales, el corazón jurídico del parlamento provincial.

El movimiento más llamativo se dio en Hacienda y Presupuesto. Tras la renuncia —todavía sin explicaciones públicas— del massista Franco Aranda, el oficialismo no dudó en reordenar el esquema y posicionó a Rosana Luque en la presidencia. La decisión confirma que el manejo de los números seguirá bajo control directo del orreguismo.

El reparto de poder deja, además, una foto elocuente: el justicialismo prácticamente desapareció del mapa de presidencias. La única excepción es la diputada Graciela Seva, que quedó al frente de la Comisión de Mujer, Género y Diversidad. El resto del esquema quedó en manos del oficialismo y sus socios, que no sólo concentraron cargos sino que dejaron en claro el objetivo político de fondo: conservar esas posiciones para sostener la iniciativa y ordenar el trabajo parlamentario bajo una lógica propia.

Sólo dos comisiones quedaron fuera de este cerco. Una fue precisamente Mujer, Género y Diversidad, cedida al peronismo referenciado en José Luis Gioja en un gesto de bajo costo estratégico. La otra excepción fue Minería y Energía, donde se coló una rosca más compleja.

Ahí apareció la muñeca política del bloquismo. El presidente del bloque, Luis Rueda, movió fichas en silencio para instalar a Gustavo Deguer en la presidencia. Hubo contactos con los jefes de las bancadas Justicialista y de La Libertad Avanza para empujar el nombre, pero la jugada ni siquiera llegó a esa instancia: el oficialismo terminó cediendo antes de la votación interna tras una reunión de Deguer con el vicegobernador Fabián Martín.

En la práctica legislativa, la presidencia de cada comisión define qué proyectos se ponen en tratamiento, cuáles avanzan y cuáles quedan archivados. En ese marco, el oficialismo no sólo acumuló poder formal, sino que aseguró el control de la agenda. De hecho, en los últimos dos años parlamentarios, la dinámica fue clara: se trataron casi exclusivamente iniciativas del interbloque oficialista, del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial, mientras que las propuestas de la oposición rara vez lograron siquiera ingresar al debate interno.

Sala Acusadora y Juzgadora

Conforme a los artículos 220 y 221 de la Constitución Provincial y artículo 112 del Reglamento Interno, el Cuerpo Legislativo realizó el sorteo correspondiente por bolillero para la constitución de las Salas Acusadora y Juzgadora.

Por consiguiente, la Sala Acusadora quedó conformada por los diputados: Franco Aranda; Juan de la Cruz Córdoba, Gustavo Deguer, Sonia Ferreyra, Marta Gramajo, Mario Herrero, Alejandra Leonardo, Cristina López, Marisa López, Rosana Luque, Andrés Mallea, Marcela Montaña, Marcela Quiroga, Juan Carlos Quiroga Moyano, Luis Rueda, Gabriel Sánchez, Graciela Seva y Leopoldo Soler.

Mientras que la Sala Juzgadora fue integrada por los legisladores: Pedro Albagli, Miguel Atampiz, Eduardo Cabello, Stella Caparrós, Jorge Castañeda, Andrés Castro, Enzo Cornejo, Emilio Escudero, Mónica González, María Rita Lascano, Gustavo Núñez, Omar Ortiz, Fernanda Paredes, Fernando Patinella, Jorge Ripoll, Federico Rizo, Gustavo Usin, y Miguel Vega.

Acto seguido, el vicepresidente primero les tomó el juramento de forma a los integrantes de ambas salas. Luego, la vicepresidente segunda, diputada Marisa López procedió a tomarle juramento al legislador Enzo Cornejo como miembro de la sala Juzgadora.

Después, el vicepresidente primero tomó juramento de forma a los secretarios Legislativo, Gustavo Velert; y Administrativo, Jorge Fernández.

Luego, el cuerpo legislativo pasó a un cuarto intermedio para definir la conformación de la Comisión Investigadora de la Sala Acusadora. En este sentido, fueron elegidos los diputados Alejandra Leonardo, Marcela Quiroga, Marisa López, Mario Herrero y Sonia Ferreyra.

Asimismo, designaron al legislador Juan de la Cruz Córdoba a cargo de la Sala Acusadora y a la legisladora Fernanda Paredes como titular de la Sala Juzgadora.