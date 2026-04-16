    • 16 de abril de 2026 - 21:33

    Un grupo de abogados pidió remover a directivos del Foro por un presunto conflicto de intereses

    El Foro Independiente reclamó a las autoridades del Foro de Abogados que llame a una asamblea para tratar el tema.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Los integrantes de las agrupaciones Abogacía Independiente y Foro Independiente presentaron una nota ante el Foro de Abogados de San Juan, que preside el oficialista José Salinas, en la que solicita la remoción de integrantes del Directorio por un presunto conflicto de intereses vinculado a la asociación civil Abogacía Transformadora, un grupo de letrados del peronismo light que tiene como referente al expresidente de la institiución, Marcelo Álvarez.

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    El planteo, ingresado el 16 de abril, sostiene que existen miembros del Directorio que también forman parte de la comisión directiva de esa asociación, lo que —según los firmantes— constituye una “incompatibilidad de tareas” y un “evidente conflicto de intereses”. En ese marco, pidieron aplicar el artículo 98, inciso 4, de la Ley 2406-A para desplazar tanto a directores titulares como suplentes, y convocar a una asamblea para tratar la situación.

    La solicitud también plantea que la eventual incompatibilidad podría extenderse a integrantes de la Asociación de Abogados Penalistas, presidida por Fernando Castro, por lo que reclamaron que se evalúe su alcance y se adopten medidas en consecuencia.

    Como fundamento de fondo, los abogados advierten sobre el objeto social de Abogacía Transformadora, al considerar que se atribuye funciones que —afirman— corresponden exclusivamente al Foro, como la representación institucional de los profesionales, la defensa del ejercicio de la abogacía y la posibilidad de accionar ante autoridades.

    Si bien el escrito aclara que no se cuestiona la creación de asociaciones civiles, remarca que la superposición de funciones podría generar confusión institucional y afectar el normal funcionamiento del organismo colegiado. La presentación fue firmada por el abogado Héctor Eduardo Vizcaíno Righetti, en representación del espacio, y ya fue incorporada al registro formal del Foro.

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