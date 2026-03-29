¿Candidatos? Los nombres (en análisis) que suenan para las intendencias del Eje Libertador

Es una obviedad. Para el 2027 todavía falta un buen tramo de tiempo. Pero la construcción de las candidaturas requieren una cocción lenta que combine el proceso de instalación con la intención de voto. El oficialismo provincial, que conduce el gobernador Marcelo Orrego , tiene el tridente de poder en el Eje Libertador, los departamentos atravesados por la avenida homónima: la Capital, Rivadavia y Santa Lucía. Son distritos en los que el peronismo todavía no hace pie y en los que La Libertad Avanza tendrá que experimentar.

Este año, previo a las elecciones generales del que viene, es el más político de los años. ¿Por qué? La rosca para trazar estrategias y perfilar nombres empieza ahora. Incluso es notorio por estos días como hierve la discusión política impulsada por la reforma del Código Electoral y la espera a los anuncios del Gobernador en el inicio de sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados de la Provincia.

Ni siquiera existió el tradicional amesetamiento de enero. Los intendentes de todos los palos reconfiguraron los Gabinetes para encarar la segunda parte de la gestión, el sprint final del mandato en busca de la reelección o el señalamiento del sucesor o sucesora. Principalmente después de los resultados de los comicios legislativos nacionales de octubre pasado: el primer conteo de costillas para los jefes comunales que, aunque no quieran admitirlo públicamente, forma parte de un plebiscito -no total, es cierto- del quehacer cotidiano de las municipalidades.

Con los resultados en mano y la discusión a flor de piel, los operadores de tres los campamentos válidos -Producción y Trabajo, el Partido Justicialista y La Libertad Avanza- arrancaron con el proceso de ensayar candidaturas. Es pronto, lo saben. Pero ya empezaron a tirar nombres a la parrilla con la intención de ver si cuajan o se queman. Aunque no es nada nuevo, es interesante reflejar qué dirigentes suenan en un scanning rápido del escenario actual.

De movida hay que explicitar los candidatos a la Casa de Gobierno. ¿Por qué? El postulante al Sillón de Sarmiento ejerce un efecto de arrastre o catapulte en los departamentos. Hay un solo nombre claro: Orrego. El actual mandatario provincial no confirma ni niega sus aspiraciones de continuar por mera delicadeza con un electorado que padece la crisis económica que golpea a la Provincia y a los bolsillos de la ciudadanía. Sin embargo, es natural la aspiración y la búsqueda de continuidad del proyecto político que inició en el 2023, cuando el Gobernador terminó con dos décadas consecutivas de justicialismo.

Los libertarios, en tanto, por ahora manejan un sólo nombre: el diputado nacional José Peluc, representante de Javier Milei en San Juan. En La Libertad Avanza el método de selección es distinto al resto de los partidos. La opinión de El Jefe, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, es vinculante. Tiene la primera y última palabra. De momento, la cuenta fandom de Peluc -El Mágico en Instagram- sugiere la candidatura con posteos fabricados con Inteligencia Artificial. Habría que preguntarle al legislador nacional. Quizá tiene en mente alguna jugada de último minuto que lance a otro dirigente, con o sin pasado político palpable.

Por su parte, el peronismo tiene al rostro -la cara visible- del triunfo de las legislativas de octubre: el diputado nacional Cristian Andino. Pica en punta en un sector de intendentes justicialistas que funcionan de escolta: David Domínguez (Ullum), José Castro (Angaco), Analía Becerra (San Martín), Rodolfo Jalife (25 de Mayo) y Sebastián Carbajal (Calingasta). No obstante, Andino tiene la particularidad de responder de manera directa al senador nacional Sergio Uñac sin ser un uñaquista paladar negro como Fabián Aballay (Pocito). Por ahora tiene el apoyo del exgobernador. ¿Hasta cuándo? Uñac apunta a la Nación. Si puede a una candidatura, si no a integrar un armado justicialista. Pero cabe la pregunta sobre el potencial retorno al juego provincial.

Con las estimaciones de la cabeza de lista, hay que posicionarse en los distritos. La lupa está sobre el Eje Libertador donde conducen los lugartenientes de Orrego: Susana Laciar, Sergio Miodowsky y Juan José Orrego. Los dos primeros van por la reelección y el tercero tiene que designar un sucesor que puede salir del ministro de Familia, Carlos Platero, del presidente del Concejo, Juan Manuel Roca, o de la recientemente nombrada secretaria de Cultura, Analía Vilches. Nada más que agregar sobre el oficialismo. El peso de la búsqueda de candidatos está sobre los hombros opositores.

Las conversaciones de café y los pasilleos generaron rumores alrededor de la idea de La Libertad Avanza de colocar a dirigentes nuevos -pero con algo de experiencia previa y conocimiento del electorado- a competir por las intendencias. En Capital siempre salta el mismo empresario: Martín Turcumán; en Santa Lucía está la chance para Juan Sancassani o el diputado nacional Abel Chiconi; y en Rivadavia, existiría cierta intención de poner a correr al senador nacional Bruno Olivera. Pero, pero, pero, hay que tener en cuenta que son deslizamientos discursivos de la rosca diaria, no necesariamente haya un real objetivo de posicionamiento. En la previa al anuncio concreto pueden cambiar los nombres. No sería raro para el mundo libertario.

El peronismo tiene un desafío por delante en relación a las candidaturas en el Eje Libertador. Le costó y le cuesta hallar dirigentes con votos. En la Capital, deglutió a los propios: Franco Aranda fue derrotado por Emilio Baistrocchi, que después no logró reelegir. Tampoco hay presidentes de Junta con aptitud electoral. Ni siquiera hay empresarios a la vista que deseen enrolarse en la competición por el municipio. Quizá por eso el justicialismo revivió una vieja estrategia: mencionar al diputado nacional Jorge Chica. El Koki sonó muchas veces para muchos departamentos durante la gestión al frente de la Secretaría de Deportes. Pero no dio el paso. ¿Lo dará ahora? El sector de José Luis Gioja tiene a Leonardo Gioja para poner a consideración capitalina.

En Santa Lucía, el peronismo vive un escenario similar, con la excepción que hace décadas que no es gobierno. ¿Entonces? La vieja confiable es Lucio González, pero el dirigente que se candidateó en otras ocasiones ni siquiera es parte de la cotidianidad del municipio. De hecho, trabaja como funcionario en 9 de Julio. Ante la consulta directa sobre un candidato, los operadores eligieron no responder. Finalmente, en Rivadavia pesa el excandidato que puso el tres veces gobernador Gioja, Facundo Perrone, que hoy dirige la Junta Departamental. Obtuvo un buen resultado en el 2023 que le permitió pararse como el armador en el departamento.