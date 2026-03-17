Congreso: Sorpresa en LLA por paquete de leyes y reuniones urgentes

El anuncio del Gobierno sobre nuevas leyes tomó por sorpresa a legisladores libertarios, que ahora buscan ordenar el debate en el Congreso.

El Congreso quedó en el centro de la escena tras el anuncio del paquete de leyes.

El anuncio de un nuevo paquete legislativo generó ruido interno en el oficialismo y reavivó tensiones en el Congreso. La iniciativa del Ejecutivo, vinculada al rumbo del Congreso, dejó en evidencia falta de coordinación dentro de La Libertad Avanza.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, comunicó la presentación de ocho proyectos de ley con foco en seguridad, propiedad privada y ajuste del gasto. Sin embargo, varios legisladores oficialistas admitieron que se enteraron por redes sociales, sin acceso previo a borradores ni detalles técnicos.

Congreso: internas y falta de coordinación La reacción dentro del bloque libertario fue inmediata. Se convocaron reuniones urgentes en ambas Cámaras para intentar definir la estrategia parlamentaria y conocer el contenido real de las iniciativas.

El episodio dejó al descubierto una dinámica ya conocida: el Ejecutivo marca la agenda y los legisladores acompañan, muchas veces sin participación activa en la elaboración de los proyectos.

Entre las propuestas que se anticiparon aparecen reformas en la ley de Glaciares, modificaciones al Código Penal y proyectos vinculados a la propiedad privada. También se incluirían iniciativas orientadas a reducir el gasto público, un eje central del Gobierno.