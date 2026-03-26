El ministro Fernández detalló la asistencia al agro, pidió "menos ideología" en Glaciares y vinculó la minería al resurgir del Belgrano Cargas

El ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández , trazó un diagnóstico amplio sobre la realidad productiva provincial en la que combinó anuncios de asistencia al sector agrícola tras las tormentas, una postura sobre el debate por la aclaratoria a la Ley de Glaciares y una mirada sobre el rol de la minería en la reactivación del sistema ferroviario de cargas en San Juan.

El Gobierno de San Juan, en el debate por la Ley de Glaciares: "La minería puede impulsar el desarrollo de otras actividades"

El funcionario del gobernador Marcelo Orrego puso el foco en la respuesta del Ejecutivo frente a contingencias climáticas que golpearon a pequeños productores, al tiempo que advirtió sobre la fragilidad estructural de la infraestructura hídrica provincial.

Fernández detalló el operativo desplegado en Albardón tras el desborde de un río que provocó la rotura del canal principal y dejó sin riego a una franja de chacareros. “Esto vuelve a mostrar las dificultades que acarreamos en San Juan por la falta de mantenimiento durante décadas de gran parte de nuestra red de riego”, sostuvo en una entrevista con el programa Informadísimos, que conduce el periodista Fernando Ortiz en Radio Colón.

El impacto fue especialmente severo en pequeños productores, muchos de ellos fuera de los registros formales, lo que obligó a diseñar una intervención específica. “Se hizo un abordaje especial con entrega de semillas y herramientas para paliar parte de las dificultades”, explicó, en referencia a unas 30 hectáreas afectadas y un grupo de entre 20 y 25 chacareros.

La estrategia se replicó en otras zonas golpeadas por eventos extremos, como Zonda —donde también se asistió a emprendimientos turísticos— y los departamentos de Pocito y Rawson, afectados por granizo. En estos casos, el ministro confirmó que “ya hemos empezado a liquidar los subsidios correspondientes”, en una política que combina ayuda directa con cobertura de daños en infraestructura productiva.

En paralelo, el titular de Producción se refirió a su participación en las audiencias públicas por la reforma de la Ley de Glaciares, donde cuestionó el tono de parte del debate. “Muchos de los presentes responden a una mirada poco técnica y científica, más bien ideologizada”, lanzó.

Si bien reconoció episodios de tensión durante las exposiciones, defendió el proceso: “Es un debate que necesariamente tiene que ser público y hay que escuchar todas las posiciones”. En esa línea, valoró la amplitud de la convocatoria, con cerca de 400 expositores entre instancias presenciales y virtuales.

El posicionamiento de Fernández se alinea con la estrategia del gobierno provincial de sostener una agenda minera activa, en un contexto donde la discusión ambiental vuelve a tensionar el vínculo entre desarrollo productivo y regulación.

Minería y ferrocarril: la apuesta al Belgrano Cargas

Finalmente, Fernández planteó una visión estratégica sobre el futuro del sistema ferroviario en San Juan, vinculando su recuperación al desarrollo minero y al esquema del Belgrano Cargas, cuya licitación para la privatización está próxima.

“La minería es la única actividad que tiene el volumen suficiente para generar interés en recuperar plenamente el ferrocarril de cargas”, afirmó. Actualmente, explicó, el sistema tiene un uso limitado y presenta “muy baja tecnología y mala calidad”, lo que requiere inversiones de fondo.

En ese marco, coincidió con la mirada del Gobierno nacional respecto a que la reactivación —y eventual modernización— del Belgrano Cargas podría ser un punto de inflexión. Pero fue más allá: sostuvo que el impacto no se limitaría a la minería.

“La inversión en infraestructura que motoriza la minería termina ayudando también a otras actividades”, indicó. Y sintetizó la lógica oficial: “La minería es una llave que nos permite abrir soluciones para sostener y profundizar la matriz productiva diversa que tenemos en San Juan”.