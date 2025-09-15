El rector de la UNSJ, previo a la marcha por el veto de Milei: “Muchos docentes están viendo si buscan otro tipo de actividad” Tadeo Berenguer convocó a la marcha de este próximo miércoles.

El veto de Javier Milei al financiamiento a las universidades públicas llevó a un paro el viernes pasado en las unidades académicas de todo el país y este miércoles hay convocada una gran marcha en Capital Federal que tendrá en cada provincia su versión local.

Para este lunes, la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) convocó a una conferencia de prensa para referirse al rechazo a la Ley de Financiamiento Universitario, encabezada por el rector Tadeo Berenguer.

La máxima autoridad de la UNSJ expresó que “el recorte en ciencia técnica ha sido tremendo”. Y agregó, “proyectos de investigación se han quedado desfinanciados, no se pueden comprar equipos y las obras que teníamos previsto realizar, no se pudieron hacer. El dinero para la compra de equipamiento estaban presupuestados en dólares en aquella época y fueron pesificados. Entonces, los pesos de aquella época ahora no alcanzan a comprar prácticamente nada. Eso es lo que ha ocurrido en la mayoría de los proyectos y otros, directamente, han sido desfinanciados”.

En diálogo con Radio Light, Berenguer detalló la situación de las facultades, explicando que por ejemplo obras en Arquitectura y la Escuela de Música quedaron sin recursos.

Otro tema que el funcionario universitario hizo mención, fue el fuerte deterioro del poder adquisitivo del docente que, según dijo, tienen un “atraso” del 45% que está llevando a que muchos busquen abandonar el mundo de la UNSJ para sumar ingresos en otros sitios. “Muchos docentes están viendo si buscan otro tipo de actividad. Docentes que cambian su extensión para ir a hacer otro tipo de tarea fuera de la universidad y esa falta de extensión impide que hagan investigación o que se dediquen a otras tareas de gestión que son sustantivas para nuestra universidad”, dijo