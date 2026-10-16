"Estamos sufriendo": Kicillof le respondió a Santilli y cuestionó a Milei por la obra pública

El gobernador bonaerense Axel Kicillof respondió este viernes a las declaraciones de Diego Santilli y volvió a cuestionar la política económica y de infraestructura del gobierno de Javier Milei. Lo hizo durante una cumbre de gobernadores organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde puso especialmente el foco en la paralización de la obra pública nacional.

La respuesta llegó horas después de que Santilli advirtiera que los gobernadores deberían estar preocupados ante un eventual regreso del kirchnerismo al poder. El jefe de Gabinete había mencionado particularmente a provincias con fuertes desarrollos productivos, entre ellas San Juan por sus proyectos mineros , y planteó interrogantes sobre qué ocurriría con los regímenes de inversiones ante un cambio de gobierno.

Durante su intervención, Kicillof cuestionó esa mirada y reclamó una estrategia nacional que contemple las necesidades productivas y de infraestructura de las provincias. “Hoy estamos sufriendo todos la interrupción de toda la obra pública desde el nivel nacional” , afirmó el mandatario bonaerense.

El gobernador participó de un panel junto a sus pares Elías Suárez, de Santiago del Estero; Martín Llaryora, de Córdoba; y Rogelio Frigerio, de Entre Ríos . En ese marco, sostuvo que el desarrollo económico no puede depender exclusivamente de decisiones provinciales y planteó la necesidad de una planificación que articule los distintos territorios.

“Me parece que es central darse una perspectiva nacional de planificación”, expresó Kicillof. Según sostuvo, el país necesita avanzar hacia una Argentina “más integrada” y “más federal”, especialmente en un contexto en el que las provincias buscan atraer nuevas inversiones y mejorar su capacidad logística.

El mandatario bonaerense también cuestionó la orientación internacional del Gobierno y consideró que las decisiones estratégicas deben priorizar los intereses nacionales. Durante su exposición planteó que actualmente se discute qué lugar ocupará Argentina dentro de las cadenas de valor globales y qué capacidad tendrá para participar de los sectores donde se concentra la generación de riqueza.

La respuesta a la advertencia de Santilli

Las declaraciones se produjeron después de que Santilli afirmara que “los que tendrían que estar preocupados son los gobernadores” ante la posibilidad de que el kirchnerismo regrese al Gobierno nacional. El funcionario había utilizado como ejemplos a Neuquén, Río Negro, Córdoba, Santa Fe, San Juan y Salta.

En el caso sanjuanino, el jefe de Gabinete destacó el proceso de desarrollo de los proyectos mineros de cobre y lo incluyó entre las actividades que, según su análisis, podrían verse afectadas si una futura administración revisara los actuales regímenes de promoción de inversiones.

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Santilli también puso como ejemplos el desarrollo de Vaca Muerta en Neuquén, la infraestructura energética de Río Negro, la producción agropecuaria de Córdoba y los proyectos de litio en Salta. El funcionario sostuvo que el Gobierno trabaja con los mandatarios provinciales que buscan atraer inversiones y generar empleo.

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Llaryora también cuestionó la falta de infraestructura

Kicillof no fue el único gobernador que planteó críticas durante la cumbre. Martín Llaryora también reclamó una mayor participación nacional en materia de infraestructura y sostuvo que las provincias, por sí solas, no pueden afrontar todas las obras necesarias para acompañar el crecimiento productivo.

El mandatario cordobés consideró que sin rutas, conexiones y obras estratégicas se dificulta la llegada de inversiones y el desarrollo de parques industriales. Además, sostuvo que un país de la extensión territorial de Argentina necesita una estrategia logística que vaya más allá del transporte carretero.

La discusión se da en medio de las negociaciones entre la Casa Rosada y distintos gobernadores por la agenda legislativa y los acuerdos políticos de cara a 2027. Santilli también tenía previsto participar durante la jornada de la Cumbre Federal de Logística del CFI, junto al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.