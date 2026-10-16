La advertencia de Diego Santilli: "Los que deberían estar preocupados son los gobernadores si el kirchnerismo vuelve"

El jefe de Gabinete, Diego Santilli , afirmó que los mandatarios provinciales deberían inquietarse ante la posibilidad de un regreso del kirchnerismo al poder con Axel Kicillof como figura central . En una entrevista con Radio Mitre, vinculó ese escenario con una eventual revisión de los regímenes de promoción de inversiones, conflictos por tomas de tierras y cambios en políticas sectoriales.

“ Los que tendrían que estar preocupados son los gobernadores ”, sostuvo Santilli. El funcionario planteó que los acuerdos políticos con las provincias están ligados a una agenda de inversiones y desarrollo que, según dijo, podría quedar en discusión ante un cambio de signo político representado por el mandatario bonaerense.

La advertencia surgió cuando fue consultado por la falta de consolidación de acuerdos electorales entre el Gobierno y los gobernadores aliados o dialoguistas. Santilli respondió que la preocupación debía estar del lado de los mandatarios provinciales y enumeró posibles impactos en distritos vinculados con la energía, la minería, el agro y la seguridad.

“ Imaginemos que el kirchnerismo vuelve y arriba Kicillof ”, señaló Santillo. A partir de esa hipótesis, mencionó los cortes de calles y los piquetes en la Ciudad de Buenos Aires, la discusión por la coparticipación y las tomas de tierras en la Patagonia. También señaló que, según su interpretación, el kirchnerismo anticipó que revisaría los regímenes de inversiones.

El jefe de Gabinete puso el foco en Neuquén y Río Negro por los proyectos asociados a Vaca Muerta y a la infraestructura de exportación de hidrocarburos. “¿Qué va a pasar con Neuquén y Río Negro?”, preguntó al cuestionar una eventual marcha atrás en los marcos de promoción para inversiones.

Santilli comparó a Neuquén con Abu Dabi por su disponibilidad de recursos de petróleo y gas, mientras que describió a Río Negro como la provincia desde la que saldrá parte de la producción destinada a exportación. Afirmó que las inversiones previstas en Punta Colorada y zonas cercanas podrían llevar a la región a una situación de pleno empleo el año próximo.

También incluyó a Córdoba, por las discusiones vinculadas con las retenciones; a Santa Fe, por la lucha contra el narcotráfico en Rosario; a San Juan, por los proyectos mineros de cobre; y a Salta, por el desarrollo de la actividad vinculada con el litio. “Nosotros trabajamos con los gobernadores que creen en un país distinto, que siguen luchando para que lleguen sus inversiones y para que se genere trabajo en sus provincias”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó una visita a la zona limítrofe entre Salta y Catamarca, donde, según indicó, ambas provincias alcanzaron un acuerdo para el cobro de regalías. Allí destacó la inauguración de una segunda planta de la compañía coreana Posco, que, de acuerdo con sus declaraciones, generará más de 1.200 puestos de trabajo.

Santilli también se refirió a proyectos industriales en Bahía Blanca, entre ellos una nueva planta de urea, instalaciones para el tratamiento de gases y una planta de procesamiento de aceites. El funcionario sostuvo que esas inversiones expresan el modelo productivo que busca defender el Gobierno.

El DNU 70, las PASO y los incidentes frente al Congreso

En la misma entrevista, Santilli celebró que la oposición no reuniera quórum en la Cámara de Diputados para tratar el DNU 70. “No dar quórum es trabajar a favor de los argentinos”, sostuvo, y consideró que el decreto es una de las columnas de la gestión, junto con la Ley Bases.

El funcionario defendió la derogación de la anterior ley de alquileres, a la que atribuyó una menor oferta de viviendas y mayores precios. “El DNU 70 trajo muchas soluciones a un país que estaba regulado, lleno de problemas y que no te permitía desenvolverte”, señaló. Además, citó la expansión del acceso a internet satelital de Starlink en áreas rurales entre las medidas que incluyó la norma.

Sobre la reforma electoral, Santilli confió en que el Congreso respaldará la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Cuestionó que, según expresó, los ciudadanos deban votar hasta seis veces en algunos distritos y afirmó que una elección primaria tiene un costo de USD 200 millones.

“¿Qué diputado y senador va a estar en frente de la sociedad que quiere no tener que ir a votar seis veces?”, preguntó. Luego expresó su confianza en el resultado de la negociación legislativa: “Yo creo que va a funcionar. Vamos a tener reforma electoral”.

Consultado por los incidentes en las inmediaciones del Congreso durante la marcha universitaria, Santilli cuestionó con dureza a quienes participaron de los desmanes. “Repudio totalmente a los delincuentes violentos, estos energúmenos que van a las marchas a agredir, a tirar piedras, a romper todo”, afirmó.

El jefe de Gabinete defendió la política oficial para las universidades y aseguró que el Ejecutivo cumplió con una medida cautelar judicial. Según las cifras que enumeró, el Gobierno elevó en 270 % el presupuesto universitario de 2024 respecto de 2023 y aumentó los recursos de los hospitales universitarios. “Hemos cumplido el 100 % de la cautelar”, sostuvo.

Al final de la entrevista, Santilli relacionó las protestas y las críticas al Gobierno con una estrategia de desestabilización. “Lo que parece es que tuvieran temor a la competencia. Entonces, lo que necesitan es desestabilizar, romper la calle”, concluyó.