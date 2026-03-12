Fabián Martín frenó las especulaciones sobre un posible adelantamiento de las elecciones: "No hay nada concreto"

Compartir







En medio de las versiones que circulaban sobre un posible cambio en el calendario de votación de San Juan, el vicegobernador Fabián Martín salió a desmentir cualquier definición inminente. El titular de la Legislatura fue tajante en rueda de prensa al asegurar que el tema no forma parte de la agenda urgente del Ejecutivo provincial y buscó llevar previsibilidad al escenario político local, centrando el discurso en la comodidad del ciudadano y la autonomía de las jurisdicciones.

"No hay nada, mire, he escuchado mucho de posibles adelantamientos, no hay nada", afirmó Martín, quien buscó disipar los rumores apoyándose en su vínculo directo con la máxima autoridad de la provincia. En ese sentido, fue claro al señalar: "Yo hablo con el gobernador casi todos los días, no hay nada concreto, digo, falta, eso va a ser el año que viene".

Si bien el vicegobernador reconoció que "las provincias, al igual que los municipios, son autónomos para tomar sus decisiones", insistió en que el Gobierno no tiene intenciones de precipitar los tiempos electorales. "Creo que bueno, que ya veremos, no nos tenemos que adelantar", sostuvo, remarcando que por el momento "no hay nada de adelanto de elecciones, ni nada firme, ni nada que se esté pensando al respecto".

El eje de la postura oficial, según explicó Martín, es simplificar el proceso para el electorado sanjuanino. "Por supuesto que a la gente hay que hacérsela fácil, tiene que ir a votar las menos veces posibles, ir a votar una sola vez, en lo posible", sentenció. Esta premisa se alinea con la reforma que impulsa el oficialismo para modificar el sistema de votación actual.

Finalmente, el vicegobernador vinculó el futuro calendario con el proyecto de ley que enviará Marcelo Orrego a la Cámara de Diputados, donde se busca que "las internas se resuelvan puertas para adentro, para que la gente vaya y vote una sola vez y vote directamente los candidatos".