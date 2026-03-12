Con un mensaje de "orden y transparencia", Laciar abrió las sesiones del Concejo y defendió su modelo de gestión para Capital

La intendenta de la Ciudad de San Juan , Susana Laciar , abrió este jueves a las 10.30 el período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante capitalino con un discurso centrado en la reorganización del municipio, la mejora de los servicios públicos y una agenda ambiental y social para 2026.

El acto se realizó en el Palacio municipal y contó con presencia de dirigentes oficialistas y opositores. Entre los aliados políticos de la jefa comunal estuvieron el vicegobernador Fabián Martín y el intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego. En representación de la oposición asistió la intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez.

En su exposición, Laciar planteó una definición política que buscó marcar diferencias con la gestión anterior y sintetizar el rumbo de su administración iniciada en 2023.

"Creo en el orden como base de la libertad. Y creo, profundamente, que el vecino está primero", afirmó la intendenta ante los concejales.

En ese marco, sostuvo que gobernar implica tomar decisiones pensando en el futuro de la ciudad. “Gobernar es decidir, en definitiva, qué Ciudad vamos a dejar a quienes hoy la habitamos y para aquellos que la van a habitar el día de mañana”, expresó.

La jefa comunal señaló que al asumir encontró una estructura administrativa que requería reorganización interna y una mejora urgente en la prestación de servicios básicos. Incluso en un contexto de baja coparticipación. “Por aplicación de la Ley de Coparticipación, la Ciudad de Capital sufrió dos puntos menos de coparticipación. Cifras que actualizadas al día de la fecha, son poco más $5.600 millones, son unas cuantas grillas salariales. Tomamos ese desafío con responsabilidad”, informó.

Uno de los ejes principales del discurso fue el funcionamiento de los servicios municipales, especialmente la logística de limpieza urbana. Según detalló, la Capital gestiona anualmente 61.078 toneladas de residuos, lo que obligó a revisar el estado del equipamiento y la operatividad del sistema.

En ese contexto, la gestión avanzó en la recuperación de maquinaria que estaba fuera de servicio, entre ellas retroexcavadoras y barredoras.

Como ejemplo, Laciar mencionó el caso del denominado “Camión Easy”, una unidad importada desde Italia en 2010 por 350.000 euros que nunca había sido patentada.

"Pusimos en orden legal a un Camión Easy, pudiendo patentarlo luego de más de quince años. Ahora empezará a circular integrando la flota y con su legalidad mediante la patente AI 123 ZZ", indicó.

La intendenta también dedicó un tramo importante de su discurso a la infraestructura ambiental y a la preservación del arbolado urbano en medio de la crisis hídrica que atraviesa la provincia.

La Municipalidad intervino en puntos críticos de la ciudad, como las zonas de Avenida España y 9 de Julio, donde se limpiaron pasantes obstruidos por sedimentos para mejorar el sistema de riego.

Además, se habilitó un nuevo ingreso de agua por Avenida Libertador, una obra que —según informó— permitió salvar alrededor de 1.500 árboles que estaban en estado crítico.

"En San Juan, el verde urbano no es una cuestión estética. Es parte de la infraestructura ambiental", sostuvo.

Como parte de esta política ambiental, la gestión anunció la creación de un Centro Verde en el Vivero Municipal, que permitirá producir compost a partir de restos vegetales y avanzar hacia un esquema de economía circular.

Otro capítulo del discurso estuvo dedicado a las políticas sociales impulsadas por el municipio.

Entre ellas, Laciar destacó el programa “Mujeres en el Centro”, que además de controles de salud ginecológica ofrece herramientas de educación financiera y capacitación para el emprendedurismo.

También mencionó las acciones en materia de salud mental y prevención del bullying en jóvenes, que alcanzaron a más de 650 estudiantes mediante equipos interdisciplinarios.

En el área de discapacidad, puso en valor el trabajo del Ballet Municipal “Sembrando Ilusiones”.

"La inclusión no se declama, se ejecuta", afirmó la intendenta, y agregó: "Cuando el Estado llega tarde o mira en partes, los conflictos se profundizan y los derechos se vulneran".

Entre los anuncios para 2026, Laciar presentó una modificación en el sistema de recolección domiciliaria dentro del programa “La Ciudad Recicla”.

La principal novedad será que los días martes estarán destinados exclusivamente a la recolección de residuos secos reciclables, una medida que busca impulsar la separación en origen.

"Separar en origen no es una moda. Es responsabilidad", concluyó la intendenta en el cierre de su mensaje ante el Concejo Deliberante.