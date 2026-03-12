Las historias de las dos plazas que Capital pone en valor

Muy próximo a finalizar el verano, los vecinos de la Ciudad de San Juan han observado que varias plazas de esta Capital son objeto de restauraciones de gran nivel, denominadas por las autoridades como "puesta en valor de plazas históricas", y también el inicio de trabajos "de reconfiguración urbana" en uno de los bulevares centrales.

De acuerdo con las autoridades, estas obras en marcha muestran el diálogo de la Municipalidad con los vecinos a través de proyectos elegidos en asambleas barriales, siendo, en palabras de la intendenta Susana Laciar, "una apuesta estética y ambiental en espacios públicos centrales". Todo de la mano del Presupuesto Participativo, lo que permite poner en marcha obras en distintos distritos, a través de un democrático mecanismo donde los vecinos pueden decidir, tras debates e incluso votaciones, el destino de parte de recursos municipales.

Precisamente, los fondos para estos trabajos provienen del FODERE (Fondo de Desarrollo Regional) transferidos por el Gobierno de la provincia a municipios y, puntualmente en esta ocasión, serán destinados a recuperar históricas plazas marcadas por el destino mismo de San Juan a lo largo de siglos. El fortalecimiento del vínculo Vecino-Municipalidad lo confirma la propia intendenta Laciar al admitir que con estas obras se busca recuperar identidad urbana, así como continuar con la reforestación, el riego y una mejora sustancial de su estética, buscando "poner en valor lugares históricos de la Ciudad".

Estamos hablando especialmente de obras en las plazas "Salvador María del Carril" y "Gertrudis Funes", más las de la "Antonino Aberastain", a punto de reabrirse a los vecinos, lo que genera una recuperación inédita asociada con el patrimonio cultural de la Ciudad.

En la plaza de Desamparados se contará con espacios para una feria de emprendedores, de artesanos y para las mascotas de los vecinos. Además, se podrán apreciar referencias escritas sobre el valor histórico y patrimonial de ese espacio público.

Conocida popularmente como de "Desamparados", esta plaza lleva el nombre oficial de "Salvador María del Carril", ex gobernador de San Juan, y forma parte del distrito "Desamparados" que data de poco después de la Fundación de San Juan, pues ya aparecía asentado en documentos oficiales, el primero de ellos del año 1590. Más adelante la plaza formó parte del "departamento de Desamparados" a partir de 1869 en el marco de la entonces ley "del Régimen Municipal". Pero en 1942, bajo la gobernación de Pedro Valenzuela, Desamparados dejaba de ser municipio y pasaba a integrar el departamento Capital. Volviendo a la actualidad y a las obras en marcha, Laciar ha revelado también que habrá sorpresas tras los actuales remozamientos ya que, en el caso de Desamparados, se contará con espacios para una feria de emprendedores, de artesanos y para las mascotas de los vecinos. Además, se podrán apreciar referencias escritas sobre el valor histórico y patrimonial de ese espacio público.

A su vez, la "Gertrudis Funes", ubicada entre las calles San Luis, 25 de Mayo, Aberastain y Jujuy del distrito Centro, es una plaza que fue inaugurada después del terremoto de 1944 en un espacio que había pertenecido al "Hospital de Mujeres" o "San Roque", fundado en 1865, cuyo antiguo edificio cayó como consecuencia de aquel sismo. Pero era urgente buscar otro inmueble para los servicios que daba allí el centro de salud y se lo trasladó a la Escuela Hogar N°1 de Marquesado donde permaneció como Hospital "San Roque" hasta que es trasladado al edificio todavía sin inaugurar ubicado en el departamento Rivadavia, y que en 1971 se abrió oficialmente como Hospital "Dr. Marcial Quiroga". Pero el dato también destacado es que el nombre de Gertrudis Funes (1801-1868) que se impuso a la plaza en reemplazo de "Gral. José María Paz", como se llamaba hasta principios de este siglo XXI, surgió luego de conocerse una muy rigurosa investigación que hizo la inolvidable profesora Leonor Paredes de Scarso, publicada en su libro "Dos Hospitales históricos de la Ciudad de San Juan". Allí relató paso a paso la historia de los hospitales Rawson y el ex "San Roque", y de manera particular, el papel de esta dama de la alta sociedad sanjuanina, Gertrudis Funes, que se convirtió muy pronto en benefactora de la población al comprar en 1864 un terreno (hoy plaza "Gertrudis Funes"), para gestionar la construcción de un hospital pionero en el tratamiento del cáncer y en el cuidado de mujeres abandonadas e indigentes. Hoy, la plaza que lleva su nombre, es uno de los espacios verdes más amplios de la Ciudad y verá modernizada su infraestructura "sin que se altere su diseño original", según el jefe de Gabinete de Capital, Dr. César Aguilar.

Por su parte, la Intendente Laciar indicó que, tras escuchar a los vecinos de la zona, dispuso generar un plan de renovación integral para solucionar distintos problemas observados. Por ello en estos momentos se trabaja en el lugar para imponer nueva iluminación LED que mejore la seguridad y la eficiencia energética; renovación de los pisos, creando caminos accesibles para personas con movilidad reducida; nuevos bancos y mobiliario urbano, con un diseño ergonómico que favorezca el confort de los visitantes; incorporación de pérgolas y sectores de descanso para adultos mayores; creación de un circuito con estaciones de ejercicio, para fomentar la actividad física; reforestación y parquización, con mejoras en el sistema de riego para garantizar el mantenimiento de los espacios verdes.