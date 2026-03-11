Reparación de la Ruta 141, una obra necesaria aunque demasiado lenta debido a su urgencia

La reciente habilitación permanente de la Ruta Nacional 141 por parte de Vialidad Nacional representa un alivio para el transporte y para las economías regionales que dependen de este corredor vial. Después de más de un mes de interrupciones y trabajos de emergencia, el organismo nacional logró restablecer la circulación durante las 24 horas en la vía que conecta a la localidad sanjuanina de Caucete con la ciudad riojana de Chepes.

Las torrenciales lluvias registradas a comienzos de febrero provocaron severos daños en varios sectores del camino. La fuerza de las crecidas destruyó tramos de la calzada, generó cortes totales y dejó a esta ruta prácticamente intransitable durante semanas. La situación no sólo afectó a quienes utilizan la vía para trasladarse entre ambas provincias, sino también al transporte de cargas que encuentra en este corredor una de las principales salidas y entradas a San Juan por el noreste.

En ese contexto, la reapertura anunciada por Vialidad Nacional aporta una solución necesaria. Según informó el organismo a través de un comunicado, la circulación quedó habilitada de manera ininterrumpida durante todo el día, gracias a trabajos de reparación en distintos sectores y a la implementación de desvíos debidamente señalizados que permiten mantener la transitabilidad.

Sin embargo, el retorno del tránsito no está exento de observaciones. Para algunos sectores vinculados al transporte y a la actividad productiva, el tiempo transcurrido hasta lograr esta habilitación resulta demasiado prolongado si se tiene en cuenta la importancia estratégica de la ruta. Además, el propio organismo vial reconoce que en varios tramos se trata de soluciones provisorias destinadas a garantizar el paso de los vehículos mientras continúan las tareas en la zona.

La situación tampoco puede analizarse como un hecho aislado. Este mismo tramo de la Ruta 141 ha demostrado reiteradamente su vulnerabilidad frente a las tormentas de verano. En febrero de 2014, un fenómeno meteorológico similar produjo daños comparables, generando importantes pérdidas económicas y severas complicaciones para el transporte.

La repetición de estos episodios evidencia que se trata de un corredor particularmente expuesto a las crecidas repentinas y a la erosión del terreno. Por eso, cada lluvia intensa vuelve a poner en evidencia las limitaciones de una infraestructura que requiere intervenciones más profundas, con obras de drenaje, defensas y mejoras estructurales que reduzcan la vulnerabilidad de la calzada.

A esta problemática se suma el contexto de restricciones presupuestarias que atraviesa Vialidad Nacional, lo que ha reducido su presencia en distintas regiones del país. No obstante, esa realidad no debería impedir que se prioricen los corredores que cumplen un rol estratégico para la integración regional.

La rehabilitación de la Ruta 141 permite recuperar una conexión vital entre San Juan y La Rioja. Pero también debería servir como recordatorio de que las soluciones provisorias no alcanzan cuando los problemas se repiten con la misma intensidad cada vez que llega la temporada de lluvias. La verdadera respuesta deberá ser, más temprano que tarde, una obra definitiva que garantice seguridad y continuidad a uno de los caminos más importantes del oeste argentino.