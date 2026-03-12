Le robaron la moto al cantante sanjuanino Jaime Muñoz y ofrece recompensa

El hecho ocurrió este miércoles en el barrio Clemente Sarmiento, en Capital. El cantante difundió el caso en redes y ofrece recompensa para recuperar el rodado.

El cantante sanjuanino Jaime Muñoz, recordado por su participación en el programa televisivo La Voz Argentina, fue víctima de un robo este miércoles en Capital, cuando delincuentes le sustrajeron su motocicleta del monoblock donde vive.

Según informó su familia, el hecho ocurrió alrededor de las 14, en el barrio Clemente Sarmiento. La moto se encontraba en la parte baja del complejo habitacional cuando fue robada.

Tras advertir la situación, Muñoz realizó la denuncia correspondiente en la Comisaría 2da, mientras que familiares y amigos comenzaron a difundir imágenes del rodado en redes sociales para intentar localizarlo.

55de28da-2488-4683-9985-8574c8a4d80d De acuerdo con la información difundida, se trata de una motocicleta KTM Duke 200cc negra con llantas naranjas, que aún no tenía patente colocada porque estaba en trámite. Además, algunas personas aseguraron haber visto una moto con características similares en la zona de Maipú y Jujuy, dato que ya fue puesto en conocimiento de las autoridades.

Mientras continúa la búsqueda, el músico decidió ofrecer una recompensa para quien aporte datos certeros que permitan recuperar el vehículo. Quienes tengan información pueden comunicarse al 264-475-5058, número que fue difundido por el propio Muñoz en sus redes sociales.