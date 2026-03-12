En operativos policiales en Rawson y Pocito, secuestraron una camioneta adulterada y una moto robada

Personal de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes detectó una Ford Ranger con el chasis manipulado y recuperaron un rodado con pedido de secuestro por hurto.

En el marco de operativos destinados a combatir el mercado ilegal de vehículos, personal policial logró secuestrar una camioneta de alta gama adulterada y una motocicleta con pedido de captura, en procedimientos realizados este 11 de marzo en los departamentos Rawson y Pocito.

Las tareas estuvieron a cargo de efectivos de la Sección Sustracción Automotores y Autopartes D-5, quienes venían desarrollando labores investigativas para detectar rodados con irregularidades.

El primer procedimiento se realizó en la intersección de calle General Acha y Agustín Gómez, en Rawson, donde los uniformados interceptaron una camioneta Ford Ranger. Durante la inspección realizada por los peritos de la división especializada, se detectó una maniobra ilegal en el chasis conocida como “corte tipo ventana”.

Según explicaron fuentes policiales, esta técnica consiste en retirar la sección original del chasis mediante cortes y reemplazarla por otra pieza con numeración coincidente con documentación apócrifa, que luego es soldada para ocultar el origen real del vehículo.

secuestro moto El conductor del rodado, un hombre de apellido Gil, de 39 años, no contaba con licencia de conducir y presentó una cédula de identificación vehicular bajo sospecha, por lo que se labró un acta de infracción y se dio intervención a la UFI Genérica.