12 de marzo de 2026 - 07:58

En operativos policiales en Rawson y Pocito, secuestraron una camioneta adulterada y una moto robada

Personal de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes detectó una Ford Ranger con el chasis manipulado y recuperaron un rodado con pedido de secuestro por hurto.

secuestro camioneta
Por Redacción Diario de Cuyo

En el marco de operativos destinados a combatir el mercado ilegal de vehículos, personal policial logró secuestrar una camioneta de alta gama adulterada y una motocicleta con pedido de captura, en procedimientos realizados este 11 de marzo en los departamentos Rawson y Pocito.

Leé además

De izquierda a derecha: los policías Aballay y Paredes, más alejado, el cabo Díaz. Todos eran compañeros en la Motorizada N°2.

Policías acusados de golpear a un chico discapacitado en Rawson, más complicados: les sumaron dos delitos
El bebé fue salvado por un policía que aplicó maniobras de RCP tras el episodio ocurrido en Rawson.  

Policía salvó a un bebé que se ahogaba con juguetes en Rawson

Las tareas estuvieron a cargo de efectivos de la Sección Sustracción Automotores y Autopartes D-5, quienes venían desarrollando labores investigativas para detectar rodados con irregularidades.

El primer procedimiento se realizó en la intersección de calle General Acha y Agustín Gómez, en Rawson, donde los uniformados interceptaron una camioneta Ford Ranger. Durante la inspección realizada por los peritos de la división especializada, se detectó una maniobra ilegal en el chasis conocida como “corte tipo ventana”.

Según explicaron fuentes policiales, esta técnica consiste en retirar la sección original del chasis mediante cortes y reemplazarla por otra pieza con numeración coincidente con documentación apócrifa, que luego es soldada para ocultar el origen real del vehículo.

secuestro moto

El conductor del rodado, un hombre de apellido Gil, de 39 años, no contaba con licencia de conducir y presentó una cédula de identificación vehicular bajo sospecha, por lo que se labró un acta de infracción y se dio intervención a la UFI Genérica.

En un segundo procedimiento realizado en calle Mendoza, entre 10 y 11, en Pocito, el personal policial secuestró una Motomel 110 cc que circulaba sin dominio colocado.

Al verificar los números de motor y cuadro en el sistema, los investigadores constataron que el rodado tenía pedido de secuestro vigente por el delito de hurto, denunciado el 11 de diciembre de 2022 en la Comisaría 6ta. El rodado quedó a disposición del Tercer Juzgado Correccional,

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Arranque. El BMX de San Juan comenzó su temporada en Rawson con gran participación de pilotos.

BMX: El campeonato sanjuanino comenzó con 90 pilotos inscriptos en Rawson

rawson tendra su propio rigi con incentivos para atraer inversiones y apuntalar un polo logistico minero

Rawson tendrá su propio "RIGI" con incentivos para atraer inversiones y apuntalar un polo logístico minero

detuvieron a un delincuente con frondoso prontuario acusado de robar en una vivienda en capital

Detuvieron a un delincuente con frondoso prontuario acusado de robar en una vivienda en Capital

El fallecido en el siniestro fatal de Rawson es el acompañante del conductor de la moto. 

Siniestro fatal en Rawson: cómo fue la mecánica del choque moto-auto y quién tenía la prioridad de paso