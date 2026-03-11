Policías acusados de golpear a un chico discapacitado en Rawson, más complicados: les sumaron dos delitos

En una audiencia cargada de tensión, la fiscalía Delitos Especiales les sumó dos delitos más a los tres policías de la Motorizada N°2, acusados de golpear a un chico discapacitado en el Barrio La Estación , en Rawson . Ahora enfrentan también acusaciones por falsedad ideológica e incumplimiento de deberes de funcionario público, por haber falsificado el acta de aprehensión del damnificado.

Pablo Toviggino le pidió al juez que le aplique la ley de "inocencia fiscal" y dijo que no cometió ningún delito

Los uniformados, el cabo Emanuel Paredes , el cabo Diego Antonio Díaz Sanz y el agente Fernando Aballay quedaron en una situación judicial aún más comprometida .

La audiencia realizada en la tarde del martes fue de alta tensión , debido a que dos de los acusados , representados por los abogados Juan Fonzalida y Maximiliano Páez Delgado , decidieron declarar ante la jueza Carolina Parra y responsabilizaron directamente a un tercero por las lesiones sufridas por la víctima . Sin embargo, pese a esas declaraciones cruzadas, la fiscalía mantuvo la acusación para los tres e incluso amplió los delitos imputados.

Paredes fue el primero en declarar. Primero pidió que los otros dos imputados no estén presentes en la sala de audiencia porque lo que la jueza Parra ordenó que se pasen a una sala contingua. El uniformado apuntó directamente contra su compañero Díaz . Según relató, fue él quien habría iniciado la agresión contra el chico, en en principio creyeron que era un ladrón de bicicletas y en realidad era un joven con retraso madurativo que andaba con su bicicleta que había ganado en marco del festejo del Día del Niño.

El cabo habló mirando directamente a la denunciante, madre de la víctima, que estaba sentada al lado del ayudante fiscal Emiliano Pugliese y el fiscal Roberto Ginsberg, de la UFI Delitos Especiales.

"Su hijo, sin motivo alguno, dejó la bicicleta en la vía pública, emprendió la huida y seguidamente detrás de él salió el cabo (por Díaz)", expresó Paredes.

"Yo sé patente y usted también lo sabe que estaba la señora, la abuela de la esquina. Esa señora observó todo, vio todo. Esa es la testigo número uno, quién sabe que el primer policía que llegó le pegó un puntazo", añadió.

Y agregó: "Cuando vamos la Comisaría 6°, antes de ir a comisaría, me dio un arma blanca y me dijo, 'Esto se le cayó al chico."

Una situación similar y miedo a represalias, la versión del agente Aballay

El segundo en declarar fue el agente Aballay. Dio un relato similar a Paredes y dijo: "Yo tengo miedo a las represalias que puedan haber sobre mi persona y sobre mi familia. En una oportunidad viví un hecho similar a este, en la Motorizada N°1. En ese momento fueron detenidos dos policías por dispararle por la espalda a una persona. Tras acercarme a la UFI para contar toda la verdad, compañeros, amigos y allegados a ellos me maltraron".

Sobre Díaz, se refirió a que él le había confesado que le había pegado al chico con discapacidad cuando estaban detenidos por la causa tras la denuncia de la madre del damnificado. "Estando en los calabozos de Tribunales y en los de la Brigada Sur, Díaz me manifestó que le había pegado al joven", expresó.

Paredes y Aballay concordaron en que mintieron al redactar la acta de aprehensión de la presunta víctima, bajo presión y amenazas de Díaz. Y que también mintieron al denunciar que el damnificado llevaba un cuchillo y que se había resistido al arresto.

La versión del principal sospechoso y la refutación de fiscalía

El principal apuntado, Díaz, que no tenía pensado en declarar, pero que lo hizo por recomendación de su abogado Reinaldo Bedini, negó todas las acusaciones y brindó una versión completamente distinta de lo ocurrido. Según su testimonio, el joven estaba siendo perseguido por vecinos que querían lincharlo porque, al huir, habría chocado accidentalmente a un bebé que estaba en la vereda.

Díaz sostuvo que se conoce el expediente de memoria y que las lesiones pudieron haberse producido durante esa situación y agregó que incluso una mujer que estaba regando en la zona lo golpeó con una manguera mientras él intentaba controlar el escenario. También explicó que acompañó al detenido al hospital y que el pedido de modificar el acta solo tenía como objetivo sumar información.

Además, denunció que su firma habría sido falsificada en el documento del procedimiento y solicitó la intervención de un perito caligráfico para comprobarlo.

Esta versión fue refutada por el ayudante fiscal Emiliano Pugliese, quien le cuestionó: "Ya que conoce el expediente de memoria, usted leyó el informe del médico legista que dijo que el daminificado solo tenía lesiones en su rostro (por la golpiza) y en la mano por una caída". Esto dando a entender que la versión de que fue agredido por varias personas era completamente falso.

El caso se remonta a agosto de 2024 y no es la primera vez que el cabo Paredes y el agente Aballay apuntaron contra Díaz. La diferencia estuvo en que los policías no se explayaron tanto en aquella oportunidad y el cabo apuntado se abstuvo de declarar.

Más delitos enrostrados

Pese a estas versiones contrapuestas, el fiscal Roberto Ginsberg y el ayudante fiscal Emiliano Pugliese decidieron sostener la acusación contra los tres efectivos. No solo ratificaron los cargos por lesiones y apremios ilegales, sino que sumaron los delitos de falsedad ideológica e incumplimiento de deberes de funcionario público.

A raíz de los nuevos elementos y las declaraciones brindadas en la audiencia, la fiscalía solicitó ampliar la Investigación Penal Preparatoria por seis meses más. La jueza Parra hizo lugar al pedido, por lo que el expediente continuará en etapa investigativa.