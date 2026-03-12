12 de marzo de 2026 - 10:52

Pepe Villa desafió a Savoca tras la impugnación de su lista en UPCN: "Que vaya a La Haya, lo mismo les voy a ganar"

La Junta Electoral ratificó la baja de la lista Naranja, opositora a Pepe Villa, por no reunir los avales requeridos.

Pepe Villa.-
Pepe Villa.-

Foto:

Por Redacción Diario de Cuyo

La interna sindical en UPCN San Juan sumó un nuevo capítulo luego de que la Junta Electoral Nacional ratificara la baja de la lista Naranja, encabezada por Alejandro Savoca, quien buscaba competir en las elecciones previstas para el 9 de abril contra el histórico conductor del gremio, José “Pepe” Villa.

Leé además

Vícto Pino, a la derecha en la imagen, el flamante delegado presidencial en Coquimbo.

Chile: con la asunción de Kast hubo cambio de mando en la IV Región de Coquimbo, nexo estratégico con San Juan
presuntas irregularidades en la obra del acueducto gran tulum en la gestion unac: fiscalia inspecciono puntos del trazado

Presuntas irregularidades en la obra del Acueducto Gran Tulum en la gestión Uñac: Fiscalía inspeccionó puntos del trazado

Desde el entorno de Savoca adelantaron que recurrirán a la Justicia para impugnar la decisión que los dejó fuera de la contienda, al considerar que la resolución fue injusta. Ante esta posibilidad, Villa respondió con ironía al ser consultado por la prensa.

“¿Quieren ir a La Haya? Que vayan, no hay problema, lo mismo les voy a ganar”, lanzó el actual secretario general del gremio estatal. “¿Quieren ir a La Haya? Que vayan, no hay problema, lo mismo les voy a ganar”, lanzó el actual secretario general del gremio estatal.

La resolución confirmó lo que ya había determinado el organismo local encargado del proceso electoral: la lista opositora no logró reunir el mínimo de avales exigidos para competir. Según indicaron desde el sindicato, la lista Naranja presentó 1.285 avales, pero durante el proceso de verificación se invalidaron 691, por lo que quedaron en pie 594, una cifra inferior a los 725 necesarios para oficializar la candidatura.

Además, Villa aseguró que desde su sector presentaron una denuncia por presuntas irregularidades en las firmas que acompañaban la presentación de la lista opositora. “Hay una denuncia en la UFI Genérica de muchas firmas falsificadas, certificadas ante escribano público. Alguien va a tener que decir quién las hizo y cómo hicieron para sacar firmas que los supuestos firmantes no reconocen”, sostuvo.

Desde el sector de Savoca, en tanto, señalaron que no fueron notificados formalmente de esa denuncia y adelantaron que, en caso de avanzar una investigación, también solicitarán la verificación de firmas presentadas por el oficialismo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El Gobierno define su estrategia para las elecciones 2027 y busca acuerdos con gobernadores.

Elecciones 2027: el Gobierno presiona a gobernadores por comicios

Sergio Miodowsky

Sergio Miodowsky inauguró las sesiones y anunció más de 40 obras y un plan de modernización municipal para 2026

La agresión al diputado de La Libertad Avanza Federico Pelli ocurrió cuando intentaba ingresar a una zona afectada por inundaciones.

Escándalo en Tucumán: golpearon a diputado libertario en plena recorrida

La protesta docente en San Juan se trasladó a una marcha de antorchas frente a la Catedral.  

Docentes marcharon con antorchas en la plaza 25 tras levantar el paro