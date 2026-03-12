Pepe Villa desafió a Savoca tras la impugnación de su lista en UPCN: "Que vaya a La Haya, lo mismo les voy a ganar"

La Junta Electoral ratificó la baja de la lista Naranja, opositora a Pepe Villa, por no reunir los avales requeridos.

La interna sindical en UPCN San Juan sumó un nuevo capítulo luego de que la Junta Electoral Nacional ratificara la baja de la lista Naranja, encabezada por Alejandro Savoca, quien buscaba competir en las elecciones previstas para el 9 de abril contra el histórico conductor del gremio, José “Pepe” Villa.

Desde el entorno de Savoca adelantaron que recurrirán a la Justicia para impugnar la decisión que los dejó fuera de la contienda, al considerar que la resolución fue injusta. Ante esta posibilidad, Villa respondió con ironía al ser consultado por la prensa.

“¿Quieren ir a La Haya? Que vayan, no hay problema, lo mismo les voy a ganar”, lanzó el actual secretario general del gremio estatal. “¿Quieren ir a La Haya? Que vayan, no hay problema, lo mismo les voy a ganar”, lanzó el actual secretario general del gremio estatal.

La resolución confirmó lo que ya había determinado el organismo local encargado del proceso electoral: la lista opositora no logró reunir el mínimo de avales exigidos para competir. Según indicaron desde el sindicato, la lista Naranja presentó 1.285 avales, pero durante el proceso de verificación se invalidaron 691, por lo que quedaron en pie 594, una cifra inferior a los 725 necesarios para oficializar la candidatura.

Además, Villa aseguró que desde su sector presentaron una denuncia por presuntas irregularidades en las firmas que acompañaban la presentación de la lista opositora. “Hay una denuncia en la UFI Genérica de muchas firmas falsificadas, certificadas ante escribano público. Alguien va a tener que decir quién las hizo y cómo hicieron para sacar firmas que los supuestos firmantes no reconocen”, sostuvo.