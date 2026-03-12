12 de marzo de 2026 - 10:42

Chile: con la asunción de Kast hubo cambio de mando en la IV Región de Coquimbo, nexo estratégico con San Juan

Se trata de Víctor Pino Fuentes que reemplaza a Galo Luna en la delegación presidencial.

Vícto Pino, a la derecha en la imagen, el flamante delegado presidencial en Coquimbo.

Foto:

El exdiputado Víctor Pino Fuentes es el flamante delegado Presidencial Regional de Coquimbo, una zona estratégica para San Juan por su vínculo terreste, comercial y cultural con esa zona del vecino país. La recién asumida autoridad sostuvo un breve encuentro con el delegado saliente, Galo Luna, luego dar paso al acto en que asumió formalmente el liderazgo de la gestión administrativa, financiera, jurídica y los inmuebles pertenecientes al servicio.

El cambio se da con la llegada al poder central de José Antonio Kast quien trae consigo reformas estructurales para el país trasandino. Tras la breve ceremonia, el delegado Pino aprovechó la instancia para agradecer a los presentes, destacando la importancia del momento.

“Hace cinco años atrás, en un día como este, el 11 de marzo de 2021, yo me encontraba sin trabajo. Unos días después tomé la decisión de inscribirme como candidato independiente a diputado en el Servel. Al mes siguiente estaba en el Partido de la Gente. A los seis meses ya estaba inscrito en la papeleta y en noviembre de 2021 fui electo como diputado”, relató.

En esa línea, agregó que “cuatro años más tarde, nuevamente un 11 de marzo, Dios me da la oportunidad de seguir sirviendo a mi región de Coquimbo, de seguir sirviendo a nuestra gente. Se me da la oportunidad de continuar trabajando en lo que comenzamos: traer agua a la región de Coquimbo, mejorar la calidad de vida de sus habitantes y lograr que quienes viven aquí puedan tener una vida más feliz de la que tienen hoy”.

Asimismo, Pino destacó que buscará un trabajo en conjunto con los parlamentarios y con el gobierno central para poder concretar las obras que hacen falta.

“La deuda del Estado de Chile con la región de Coquimbo tiene que cumplirse algún día. Es una deuda de años, de décadas, en donde lamentablemente el Estado nos ha dejado olvidados. Y ahora es la oportunidad de poder avanzar en esto”, remarcó.

Fuente: diario El Día

