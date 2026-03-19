Fiscalía ya cuenta con un informe sobre las supuestas fallas de los caños del Acueducto: "Para dar veracidad, hay que hacer una pericia"

El fiscal de la UFI Delitos Especiales , Sebastián Gómez, se refirió a la investigación en torno al Acueducto Gran Tulum y confirmó que el Ministerio Público Fiscal comenzará a analizar documentación remitida por OSSE que le encargó a una consultora una informe, que da cuenta de una supuesta mala calidad de los caños.

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En declaraciones a Radio Sarmiento, Gómez explicó que la Fiscalía tomó conocimiento del informe hace poco y comenzó a recibir información oficial para su evaluación. “ Hoy me confirmaron que se está recepcionando documentación enviada por el Gobierno, la cual deberá ser analizada por el equipo ”, señaló.

El fiscal remarcó que, por el momento, no pueden sacar conclusiones ni avanzar en imputaciones, ya que se trata de una investigación compleja y de carácter técnico. En ese sentido, aclaró que un informe por sí solo no alcanza para determinar responsabilidades.

“Para dar veracidad a si algo sirve o no, necesitamos una pericia. No basta con un informe, tiene que tener sustento técnico para poder ser acreditado en juicio”, explicó. “Para dar veracidad a si algo sirve o no, necesitamos una pericia. No basta con un informe, tiene que tener sustento técnico para poder ser acreditado en juicio”, explicó.

Los fiscales Francisco Pizarro y Sebastián Gómez, junto con un equipo de ayudantes fiscales, son los encargados de llevar a cabo la investigación por la denuncia presentada por Marcelo Arancibia, que pone en la mira presuntas irregularidades en la obra del Acueducto Gran Tulum.

Sobre los próximos pasos, Gómez indicó que primero se deberá verificar la autenticidad y contenido de la documentación recibida. Luego, en caso de ser necesario, se avanzará con pericias técnicas que permitan determinar si existieron irregularidades, como el eventual uso de materiales inadecuados.

Consultado sobre la posibilidad de medidas urgentes como allanamientos o secuestro de dispositivos, el fiscal fue cauto y señaló que aún no están dadas las condiciones. “No puedo ordenar medidas si no está determinado que existió un hecho ilícito. Primero hay que establecer si hay delito y después quiénes son los responsables”, sostuvo.

Además, advirtió que la causa demandará tiempo, ya que no solo se analizará la ejecución de la obra, sino también etapas previas como el proceso licitatorio y administrativo.

“Es una investigación amplia, que abarca desde el inicio del proyecto. Se está trabajando de manera permanente con un equipo designado”, afirmó. “Es una investigación amplia, que abarca desde el inicio del proyecto. Se está trabajando de manera permanente con un equipo designado”, afirmó.

Finalmente, Gómez no descartó que, en caso de confirmarse las irregularidades señaladas en el informe, la causa pueda derivar en figuras penales más graves, incluso vinculadas a la salud pública. Sin embargo, insistió en que cualquier definición dependerá de los resultados de las pericias y del análisis integral de la prueba.