    • 19 de marzo de 2026 - 08:31

    Javier Milei viaja a Tucumán para disertar en el Foro Económico del NOA

    El mandatario llegará este jueves para disertar en el Fenoa bajo el lema “La hora de las provincias.”

    Javier Milei viaja a Tucumán para disertar en el Foro Económico del NOA.

    Javier Milei viaja a Tucumán para disertar en el Foro Económico del NOA.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El presidenteJavier Milei aterrizará este jueves en San Miguel de Tucumán para participar como orador principal del Foro Económico del NOA (Fenoa), organizado por la Fundación Federalismo y Libertad.

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    El jefe de Estado, que llegará entre las 18 y las 19 horas, será recibido en el Aeropuerto Benjamín Matienzo por el gobernador Osvaldo Jaldo, en un gesto de sintonía institucional entre ambos mandatarios en medio de un clima hostil en el distrito.

    El escenario principal del evento será el Hotel Hilton Garden Inn, donde Milei cerrará el seminario que este año lleva el título “La hora de las provincias”. El foco de la actividad, tal como plasmó la organización en la difusión, está en el avance de agendas de desregulación y modernización institucional a nivel provincial.

    Asimismo, se busca analizar herramientas concretas para mejorar la competitividad, atraer inversiones, fortalecer economías locales y promover reformas orientadas al crecimiento sostenible.

    El panel de disertantes refuerza el carácter político-empresarial del evento. Estarán presentes: Patricia Bullrich, senadora nacional y figura clave del oficialismo; Lisandro Catalán, exministro del Interior y actual referente de La Libertad Avanza en la provincia; Martín Migoya, CEO de Globant, junto a economistas como Fernando Marull y empresarios como Sebastián Budeguer.

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