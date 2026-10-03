La Corte sanjuanina registró la marca JusticIA, la plataforma que convierte sentencias en cuentos para niños y mejora la performance judicial

El Poder Judicial de San Juan dio un paso más en su estrategia de incorporación de inteligencia artificial: registró oficialmente la marca JusticIA ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) y consolidó bajo esa denominación la plataforma que reúne herramientas de IA generativa destinadas jueces, funcionarios y agentes judiciales.

El registro corresponde a la Marca Mixta N° 3.930.521 , formalizado mediante el Acta N° 4.720.805 y la Disposición DI-2026-300-APNDNM#INPI. La inscripción fue concedida en la Clase 45 del Nomenclador Internacional de Niza y tiene vigencia desde septiembre de 2026 hasta el 25 de agosto de 2036. No es una patente de invención, sino el registro y protección de la marca JusticIA y de los servicios asociados a la plataforma.

El presidente de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur , anunció la inscripción durante una reunión de la Junta Federal de Cortes (JUFEJUS) en Salta y destacó que el desarrollo sanjuanino también está pensado para ser compartido con otros tribunales. “Somos el primer Poder Judicial en tener patentado una plataforma de IA. Hemos firmado con Open IA y Antropic”, contó el titular del máximo tribunal a DIARIO DE CUYO.

En ese marco, agregó: “En la reunión de Junta Federal anuncié el patentamiento de la plataforma. Está a disposición por si alguno de los Poderes Judiciales están interesados. Todos los desarrollos los ponemos a disposición”.

JusticIA empezó a funcionar de manera operativa desde febrero de 2026 y fue desarrollada por la Dirección de Informática a partir del Acuerdo General N° 85/2025. Su utilización está respaldada, además, por el Protocolo de Uso Aceptable establecido mediante el Acuerdo General N° 102/2024 y por las normas de protección de datos personales.

Uno de los principales puntos que destacan desde la Corte es que no se trata de un chatbot abierto al que cualquier usuario pueda cargar información judicial sensible. La plataforma funciona dentro de un entorno institucional controlado y está destinada a los agentes del Poder Judicial. “Es un ámbito judicial cerrado que sólo funciona para agentes del Poder Judicial de San Juan. Tienen que hacer una capacitación para poder ejercer. Así se asegura la gobernanza de datos”, explicó Olivares Yapur. Y agregó: “Todos los datos son anonimizados”.

La plataforma cuenta actualmente con 44 herramientas o aplicaciones de inteligencia artificial, según explicó el subsecretario Administrativo de la Corte, Mauricio Cerezo, en una entrevista con este diario. El abanico incluye desde asistentes para tareas cotidianas hasta desarrollos específicos para distintos fueros.

Entre ellas hay sistemas para resumir documentos legales, transcribir audiencias, analizar expedientes, asistir en la elaboración de proyectos, detectar contradicciones entre testimonios y proponer alternativas para procesos de conciliación. También existen herramientas específicas vinculadas con accidentes de tránsito y procesos hereditarios.

Pero una de las características centrales es que la IA no reemplaza la decisión judicial. “Es una herramienta auxiliar, no es una herramienta de trabajo habitual porque ese es el sistema de cada uno de los fueros. Esta es una herramienta auxiliar para agilizar y respaldar. Siempre preservando la decisión humana”, afirmó Olivares Yapur. Y fue más enfático: “Hay una absoluta independencia decisional del juez. La IA está concebida como una herramienta auxiliar. Prevalece la decisión humana. Trabaja siempre en favor de las decisiones humanas”.

La experiencia más concreta del impacto de la inteligencia artificial en el funcionamiento judicial está en el fuero de ejecuciones fiscales. Allí se procesan entre 80.000 y 100.000 juicios por año. Antes de la incorporación de IA, el volumen de expedientes demandaba más de un año de trabajo. Con la incorporación de un módulo de inteligencia artificial al sistema de expediente electrónico, el procesamiento de ese mismo volumen pasó a realizarse en aproximadamente cinco meses. “El tiempo se redujo un 60%”, explicó Cerezo.

La herramienta compara la documentación incorporada al expediente —como la demanda, el título ejecutivo y la carta poder—, verifica la correspondencia de los datos y controla determinados requisitos procesales. También realiza consultas vinculadas con la identidad de las personas.Cuando los datos coinciden, genera automáticamente proyectos de resolución y de citación, que posteriormente pasan por la supervisión humana y la firma del juez.

El resultado también permitió reorganizar recursos. La oficina pasó de 45 personas a 23 y esos agentes pudieron ser reasignados a otros fueros con mayor demanda de trabajo humano. Además, según Cerezo, el sistema detecta entre un 1% y un 2% de inconsistencias que luego son corregidas por operadores humanos, mientras que el procedimiento realizado exclusivamente por personas tenía una tasa de inconsistencias de entre 20% y 25%.

De auditar una sentencia a explicársela a un niño

Dentro de JusticIA hay aplicaciones que exceden la idea tradicional de una IA utilizada solamente para redactar textos. Una de ellas permite auditar documentos legales y emitir un informe sobre el lenguaje utilizado, en función de las normas y convenciones vigentes, particularmente en materia de discapacidad. El sistema puede detectar expresiones que ya no resultan adecuadas y sugerir alternativas.

También existe una herramienta destinada a la perspectiva de género, que permite revisar resoluciones y detectar si se contemplan los estándares correspondientes en situaciones de vulnerabilidad.

Pero probablemente uno de los desarrollos más llamativos sea el que apunta a los niños que intervienen en procesos judiciales. La plataforma puede transformar una sentencia judicial en una explicación adaptada al lenguaje infantil, incluso mediante recursos gráficos similares a los de un cuento o dibujo animado.

Cerezo contó que la herramienta ya fue ensayada en un caso de adopción. La idea es que una decisión judicial compleja pueda ser explicada al niño de una manera que pueda comprender. “Traduce lo que sería una sentencia judicial al lenguaje de un niño”, explicó Cerezo. “Con figuras como si fuese un dibujo animado y con un relato infantil, digamos, lenguaje infantil, explica como en un cuentito la decisión de la Justicia”, dijo. El funcionario remarcó que el recurso no elimina el acompañamiento humano: juezas y funcionarios continúan presentes para explicar la decisión al menor.

50% más de productividad en algunas tareas

El impacto de JusticIA también comenzó a medirse dentro de otros fueros. Cerezo indicó que en el fuero Civil se está evaluando el rendimiento de quienes utilizan herramientas de análisis de expedientes, emisión de recibos y elaboración de borradores. Según las mediciones iniciales, los operadores que utilizan estos asistentes alcanzan un 50% más de productividad que quienes no los utilizan.

Actualmente son 235 las personas habilitadas que utilizan la plataforma, aproximadamente entre un 10% y un 15% del personal del Poder Judicial. La explicación, según Cerezo, está vinculada con que se trata de herramientas destinadas principalmente a tareas específicas y de mayor complejidad, además de existir un proceso permanente de capacitación.

La estrategia, además, no consiste solamente en incorporar herramientas desarrolladas desde el área informática. Los propios operadores pueden detectar necesidades, realizar experiencias iniciales con sistemas como ChatGPT, Claude o Copilot y luego elevar esas propuestas para que sean evaluadas, probadas y eventualmente incorporadas oficialmente a JusticIA.

Seguridad

La expansión de la inteligencia artificial también llevó a la Corte a establecer reglas específicas sobre su utilización. “El contrato con las proveedoras tiene la preservación de los datos. Está todo medido en materia de seguridad informática. Tenemos un ámbito muy estricto de seguridad informática”, sostuvo Olivares Yapur.

El presidente de la Corte explicó además que existe una reglamentación que obliga a los integrantes del Poder Judicial a utilizar las herramientas institucionales cuando trabajan con información judicial. “Los jueces están obligados a usar la plataforma del Poder Judicial. Si contratan otra, son los responsables de lo que pueda acontecer”, afirmó.

Cerezo coincidió en que la política institucional busca acompañar el uso de IA pero dentro de un marco controlado. La Corte estableció que el uso debe realizarse bajo pautas de seguridad, sin comprometer datos personales ni generar riesgos de ciberataques, y advirtió que el incumplimiento puede derivar en actuaciones administrativas.

Así, el registro de JusticIA ante el INPI funciona como la formalización institucional de un desarrollo que la Justicia sanjuanina viene construyendo desde hace dos años: una plataforma propia, con herramientas generativas, trazabilidad, auditoría, protección de datos y, como límite central, la decisión final en manos de una persona.

“Lejos de asustarnos, lo estudiamos y profundizamos”, resumió Olivares Yapur sobre la estrategia de la Corte frente a la expansión de la inteligencia artificial. “Los ingenieros del Poder Judicial son científicos en la materia. Pudimos hacer un desarrollo propio”, afirmó.