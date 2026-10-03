Después del viento Zonda, mirá cómo estará el tiempo en San Juan este sábado 3 de octubre

Después de una jornada marcada por el viento Zonda y las altas temperaturas, San Juan tendrá este sábado un descenso térmico, con una máxima prevista de 24°C y una mínima de 16°C, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El cielo permanecerá parcialmente nublado durante la mañana, la tarde y la noche, sin probabilidades de precipitaciones.

Durante las primeras horas del día, la temperatura rondará los 16°C, con viento del sector sur a velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora. Con el avance de la mañana, las condiciones comenzarán a moderarse y el termómetro subirá progresivamente.

Para la tarde, el SMN prevé que la temperatura alcance los 24°C, con cielo parcialmente nublado y viento del este de entre 7 y 12 km/h. Sin embargo, se esperan ráfagas de entre 42 y 50 km/h, por lo que el viento seguirá siendo una de las variables a tener en cuenta durante la jornada.

Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta ubicarse cerca de los 20°C. El viento rotará al sector sudeste, con velocidades estimadas de entre 13 y 22 km/h, mientras se mantendrá la nubosidad parcial.

El pronóstico del tiempo en San Juan El pronóstico del tiempo en San Juan. Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.