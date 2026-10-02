    • 2 de octubre de 2026 - 19:12

    Niquivil consolida a Jáchal como uno de los polos del mountain bike en San Juan

    Este domingo, en el distrito jachallero será momento de la segunda edición de la carrera de Rural Bike.

    Desafío. Niquivil se convierte en el escenario del MTB con una nueva edición de su carrera.

    Desafío. Niquivil se convierte en el escenario del MTB con una nueva edición de su carrera.

    Foto:

    niquivil1
    Por Ariel Poblete

    El mapa del MTB de San Juan se agranda. Y Jáchal, con una sostenida programación de carreras se posiciona como uno de los polos del ciclismo de montaña. Esta vez, será el turno de Niquivil, el conocido distrito jachallero de la Sierra Maestra, el que se ponga a consideración del pelotón biker en la modalidad Rural Bike. En un trazado espectacular, con una geografía tremenda y toda la calidez de su gente.

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    Jáchal se perfila como uno de los escenarios más activos en esta parte del año. Hace muy poco, Huaco propuso el Desafío al Nido del Aguila con un tremendo éxito. Ahora, Niquivil pone en cartelera la segunda edición de su desafío. Mucho antes, en el mes de abril, le tocó a Mogna la presencia en el calendario con el Desafío a la Quebrada de Mogna. También en abril fue momento de la carrera El Escudo, en La Falda, otro de los distritos de Jáchal.

    Una programación que gana espacio, que convoca dirigencia y que moviliza a todo el departamento. Un fenómeno que el interior sanjuanino está disfrutando a pleno porque el 11 de octubre será Sarmiento el departamento que tome la posta del MTB con su carrera aniversario, mientras que para noviembre será Iglesia el que proponga el Desafío Cuesta del Viento, eso sin mencionar que antes, el 24 de octubre próximo, Valle Fértil será la meca del ciclismo rural con una nueva edición del Desafío al Valle de la Luna.

    DESAFIO NIQUIVIL

    La segunda edición de la Niquivil-Rural Bike será este domingo próximo, realizado por el grupo MTB NIQUIVIL y Predio El Tránsito en el denominado circuito NIQUIVIL. Dicho Desafío arrancará el próximo domingo 4 de octubre, desde las 8 con la concentración e inscripción sino se hizo por el link disponible.

    La hora de largada de la primera manga será desde las 10.30 en el circuito que es de 25 km donde algunas categorías darán una sola vuelta y otras 2 vueltas. Estarán en competencia más de 20 categorías: ELITE, MASTER, DAMAS, PROMOCIONAL , DUPLAS y PRINCIPIANTES.

    Se espera la participación de ciclistas locales, como también, de otros departamentos y provincias, con mucho interés por ver de cerca la Sierra Maestra y los rincones del distrito jachallero. Sus organizadores quieren que sea una verdadera fiesta del deporte del ciclista, donde cada participante disfrute del paisaje único de Niquivil, y bueno compita con pasión.

    Bueno para nosotros es mucho más que una competencia: es una verdadera fiesta del pueblo. Cada familia, cada vecino, se prepara con ilusión y alegría para recibir a los competidores y sus seres queridos.

    Además, los emprendedores locales abren sus puertas mostrando con orgullo lo suyo, con productos que llevan el sabor y el alma de su tierra. Y así, año tras año, Niquivil se pone en el mapa, conocido y querido por esta fiesta que une a todos, en dos ruedas.

    Niquivil es el eslabón más inmediato de la cadena de carreras que Jáchal le propone al pelotón de las ruedas gordas. Mogna, La Falda, Huaco ya pasaron, confirmando que el Norte tiene todo para ser escenario privilegiado.

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