Oficial: Burkina Faso viaja a la Argentina y llegará horas antes del amistoso con la Selección

La selección de Burkina Faso finalmente emprendió viaje hacia la Argentina para disputar el amistoso frente al equipo dirigido por Lionel Scaloni, después de varias horas de incertidumbre que pusieron en duda la realización del encuentro. Según la planificación informada, la delegación africana llegará a Buenos Aires este sábado por la mañana, apenas unas horas antes del partido previsto para las 21 en el estadio Monumental.

Niquivil consolida a Jáchal como uno de los polos del mountain bike en San Juan

El plantel tenía previsto arribar al país el martes 29 de septiembre, pero una serie de inconvenientes con el traslado demoró su llegada. La situación generó preocupación por la posibilidad de que el seleccionado africano no se presentara al encuentro e incluso se especuló con la búsqueda de un rival alternativo para la Albiceleste .

La Federación de Fútbol de Burkina Faso (FBF) explicó que el itinerario original quedó afectado por la cancelación sin previo aviso del vuelo previsto para el 30 de septiembre, lo que obligó a reorganizar el traslado desde Marruecos.

En un comunicado difundido este viernes, la entidad señaló que el Ministerio de Deportes , la federación y la embajada del país africano trabajaron para encontrar una alternativa que permitiera a la delegación llegar a Buenos Aires lo antes posible.

Según el comunicado, las opciones evaluadas contemplaban dificultades relacionadas con la duración del viaje, una situación que generó reparos entre los futbolistas. A ese inconveniente se sumaron diferencias por condiciones que, según trascendió, habían sido acordadas con la AFA y finalmente no se habrían cumplido.

Las negociaciones avanzaron durante las últimas horas y los jugadores finalmente aceptaron abordar el avión. El vuelo tenía prevista su salida desde Marruecos a las 22.30, hora local, con llegada a Buenos Aires a las 9.58 del sábado, según la información difundida por Infobae.

Cómo llega Burkina Faso al amistoso con Argentina

El encuentro se disputará este sábado 3 de octubre, desde las 21, en el estadio Monumental, en el marco de la Fecha FIFA. Será el segundo compromiso de los tres previstos para la Selección argentina durante esta ventana internacional.

El equipo nacional viene de golear 4-0 a Bolivia en Córdoba y buscará continuar con su preparación en una serie de partidos que también contempla el encuentro ante Benín, programado para el martes 6 de octubre.

Burkina Faso, conocido como los Etalons, ocupa el puesto 62 del ranking FIFA, de acuerdo con los datos consignados en la información original. En sus compromisos recientes, empató 1-1 frente a Benín y derrotó 1-0 a República Centroafricana, en encuentros correspondientes a la clasificación para la Copa Africana de Naciones de 2027.

El seleccionado africano es dirigido por Amir Abdou y cuenta con futbolistas que compiten en distintas ligas internacionales, entre ellos el defensor Edmond Tapsoba, del Bayer Leverkusen alemán; el arquero y capitán Hervé Koffi, del Union Saint-Gilloise belga; el defensor Issa Kaboré, del Wrexham inglés, y el atacante Ousseni Bouda, del San Jose Earthquakes estadounidense.

La despedida de Messi, en el horizonte

La serie de amistosos de la Selección argentina también está marcada por la despedida de Lionel Messi y Nicolás Otamendi, prevista para el martes 6 de octubre frente a Benín, en el Monumental.

Messi llegó este viernes a Rosario junto con su familia y tiene previsto participar de ese encuentro, que será su despedida oficial del seleccionado argentino, según la información difundida.

En paralelo, la delegación de Benín ya se encuentra en el país y algunos de sus futbolistas compartieron imágenes desde Buenos Aires en sus redes sociales.

Con el viaje de Burkina Faso finalmente encaminado, el amistoso ante Argentina quedó más cerca de disputarse, aunque la ajustada llegada del plantel africano plantea un escenario particular para la preparación previa al partido.